Quita ya esta pieza de la lavadora: no pasará nada y además limpiará la ropa mejor

Hay una pieza de la lavadora que puedes y debes quitar para conseguir que la ropa se limpie mucho mejor. A la hora de lavar la ropa debemos tener en cuenta que usamos una herramienta a diario que es capaz de hacer frente a todos los inconvenientes posibles. Las manchas más duras, los elementos más perjudiciales que tenemos en casa se quedan en un lugar de lo más húmedo. Evita que el moho prolifere y limpia cada semana esta pieza con especial atención.

Esta pieza de la lavadora la puedes quitar

La ropa puede limpiarse mucho mejor si cuidamos al máximo la herramienta que utilizamos para conseguir que nos quede perfecta. Es importante estar pendiente de nuestra lavadora y hacerlo de la mejor manera posible. Es un electrodoméstico que cuesta y más si tenemos en cuenta el trabajo que realiza.

Las familias que ponen una lavadora al día, con niños pequeños es algo muy habitual o si solo la pones una vez a la semana. Es importante que estés pendiente de esos elementos que no puedes dejar escapar y que te servirán para que la ropa te quede mucho mejor. El cajón en donde ponemos el detergente se debe lavar.

Allí se acumulan restos de detergente de varios lavados. Humedad y algunos elementos que perjudican a la ropa que lavas cada día en la lavadora. Tan importante es cambiar el filtro o intentar que se mantenga limpio como dedicarnos a esta parte. Se usa mucho más de lo que parece y es esencial lavarse.

Tanto si usas detergente en polvo como líquido el desgaste y la suciedad pueden ser considerables, por lo que será mejor que busques una manera de mantener la ropa siempre limpia. Cuidando la lavadora y aunque te parezca que el detergente ‘no ensucia’, cada parte de la lavadora se ve afectada por su uso.

Utiliza un poco de agua tibia y un paño para que te pegue perfecto. No es solo un truco que usarán las expertas en limpieza, también lo puedes probar en casa. Tu ropa no solo se lavará mejor también gastarás menos detergente, el que utilices irá directamente a la ropa y no se quedará incrustado a las paredes de este cajón en donde ponemos el detergente. Prueba este truco y convéncete de sus posibilidades, realmente merece la pena.