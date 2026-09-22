Qué significa el proverbio árabe: «No digas todo lo que sabes, no hagas todo lo que puedes, no creas todo lo que oyes»

«No digas todo lo que sabes, no hagas todo lo que puedes, no creas todo lo que oyes». Este proverbio, difundido habitualmente como una enseñanza de tradición árabe, reúne en una sola frase tres consejos relacionados con la prudencia. No se trata de defender el silencio absoluto ni de desconfiar de todo el mundo, sino de recordar que saber algo no obliga a contarlo, poder hacer algo no significa que debamos hacerlo y escuchar una información tampoco garantiza que sea cierta. Una reflexión especialmente vigente en una época marcada por la velocidad de la información y las redes sociales.

Pensar antes de hablar

La primera parte del proverbio, «no digas todo lo que sabes», apunta al valor de controlar las palabras. Tener información sobre una persona, conocer un secreto o disponer de un dato no significa que compartirlo sea siempre conveniente. La tradición árabe ha concedido históricamente una gran importancia a la moderación en el habla y al silencio como herramienta de prudencia.

La segunda parte del proverbio introduce una diferencia fundamental, ya que tener capacidad para hacer algo no implica que hacerlo sea correcto. «No hagas todo lo que puedes» propone detenerse antes de actuar y valorar las consecuencias. La fuerza, el dinero, los conocimientos o incluso la capacidad de responder a una ofensa pueden convertirse en herramientas destructivas si se utilizan sin ningún límite.

El proverbio plantea así una forma de autocontrol. No todo lo que está al alcance de una persona merece ser realizado. La prudencia consiste precisamente en establecer límites a las propias capacidades y preguntarse si una determinada acción aporta algo positivo o, por el contrario, puede causar un daño innecesario.

Una enseñanza especialmente actual

El proverbio puede interpretarse hoy como una defensa de la prudencia frente a la impulsividad. En las conversaciones cotidianas, publicar información personal, reaccionar inmediatamente ante una provocación o compartir una noticia sin comprobarla puede generar consecuencias que después resultan difíciles de corregir.

Su mensaje, por tanto, no consiste en callar siempre, actuar con miedo o desconfiar de cualquier información. Propone algo más sencillo, ya que hay que pensar antes de hablar, reflexionar antes de actuar y comprobar antes de creer. Tres hábitos que convierten una frase popular en una enseñanza sobre responsabilidad y pensamiento crítico que continúa teniendo aplicación muchos siglos después.