Qué significa el proverbio árabe «la humanidad se divide en tres clases: los inamovibles, los móviles y los que se mueven»

Hay frases que, pese a su sencillez, encierran una reflexión capaz de cambiar nuestra forma de mirar el mundo. Una de ellas es el proverbio que divide a la humanidad en tres grupos, que son los inamovibles, los móviles y los que se mueven. Su mensaje gira en torno a la actitud con la que cada persona afronta los cambios, las oportunidades y las dificultades. Más que una clasificación estricta de los seres humanos, plantea una pregunta, y es que ¿qué esperamos a que las cosas sucedan o hacemos algo para que sucedan?

Tres formas de afrontar la vida

El proverbio presenta tres maneras de reaccionar ante el mundo. Los inamovibles representan a quienes permanecen anclados en sus costumbres, ideas o circunstancias, incluso cuando aparecen alternativas. No necesariamente se trata de personas incapaces de cambiar, sino de quienes prefieren conservar lo conocido y evitan asumir los riesgos que acompañan a cualquier transformación.

El segundo grupo, el de los móviles, simboliza a quienes pueden cambiar de rumbo, pero necesitan un estímulo externo para dar el paso. Pueden reconocer que algo debe mejorar y tener capacidad para hacerlo, aunque esperan a que aparezca una oportunidad, alguien les anime o las circunstancias les obliguen a reaccionar. Su actitud no es necesariamente negativa, ya que a veces contar con apoyo o disponer de mejores condiciones resulta decisivo para avanzar.

Por último, están quienes se mueven. Son las personas que toman la iniciativa, buscan soluciones y actúan cuando detectan una oportunidad. En lugar de esperar a que todo cambie a su alrededor, intentan influir en lo que depende de ellas. Esto no significa que siempre tengan éxito ni que deban actuar sin pensar, sino que asumen un papel activo en la construcción de sus objetivos.

La importancia de tomar la iniciativa

La enseñanza del proverbio conecta con situaciones cotidianas, como cambiar de trabajo, aprender una habilidad, iniciar un proyecto o salir de una rutina que ya no nos satisface. En todos estos casos, existe una diferencia entre reconocer que algo podría mejorar y dar los primeros pasos para conseguirlo.

Sin embargo, el mensaje no debe interpretarse como una crítica a quienes permanecen quietos por necesidad. La falta de recursos, las responsabilidades familiares, la salud o las circunstancias económicas pueden limitar las opciones de una persona. Moverse no depende únicamente de la voluntad, y reconocer los obstáculos reales también forma parte de una reflexión equilibrada sobre el cambio.