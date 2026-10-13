El proverbio árabe que deberíamos recordar cada día de nuestras vidas: «No abras los labios si no estás seguro de que lo que vas a decir es más hermoso que el silencio»

En una sociedad en la que las opiniones se comparten constantemente y las conversaciones parecen no tener pausa, un proverbio atribuido a la tradición árabe recuerda la importancia de pensar antes de hablar. «No abras los labios si no estás seguro de que lo que vas a decir es más hermoso que el silencio» es una frase que invita a cuidar las palabras, escuchar a los demás y comprender que no siempre es necesario responder para demostrar que tenemos algo que aportar.

El valor de pensar antes de hablar

La reflexión encierra una enseñanza sencilla, pero difícil de aplicar en el día a día, ya que las palabras tienen consecuencias. Un comentario impulsivo puede herir, alimentar una discusión o deteriorar una relación, mientras que detenerse unos segundos antes de responder permite valorar si realmente merece la pena decir lo que pensamos.

Esto no significa que debamos callarnos ante cualquier situación incómoda ni renunciar a expresar nuestras opiniones. Más bien, el proverbio propone distinguir entre hablar por necesidad, aportar algo constructivo y hacerlo únicamente por orgullo, enfado o deseo de tener la última palabra.

El silencio también es una forma de sabiduría

La tradición literaria árabe ha prestado atención a la prudencia al hablar y a la importancia de escuchar. Un estudio analizó precisamente cómo el silencio y la escucha aparecen en la literatura árabe formativa como elementos relacionados con el aprendizaje y la conducta ejemplar.

Desde esta perspectiva, callar no equivale necesariamente a no tener nada que decir. Puede ser una manera de escuchar con atención, comprender una situación antes de juzgarla y dar espacio a otras personas para que expresen sus ideas sin interrupciones.

Una enseñanza para las relaciones personales

El mensaje también tiene una aplicación directa en las relaciones familiares, las amistades y la pareja. En medio de una discusión, responder inmediatamente puede intensificar el conflicto, mientras que tomarse un momento para ordenar los pensamientos ayuda a comunicar el desacuerdo sin recurrir a palabras de las que después podamos arrepentirnos.

La clave está en no confundir prudencia con indiferencia. Hay ocasiones en las que hablar resulta imprescindible, especialmente cuando es necesario defender a alguien, poner límites o denunciar una injusticia. La sabiduría consiste en encontrar el momento adecuado y elegir las palabras con cuidado.