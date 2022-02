Para muchos es el último toque antes de salir de casa, el detalle que absolutamente no puede faltar para sentirse bien y poder afrontar el día. Hablamos del perfume , un detalle muy personal, que muchas veces se convierte en el elemento que más identifica a una persona. Ese detalle inconfundible que evoca recuerdos y momentos que han quedado grabados en nuestra memoria y en nuestro corazón precisamente por la fragancia que, aún después de un tiempo, logra llevar consigo. Sin embargo, muchas personas cometen un pequeño error con respecto al perfume. Descubre ahora por qué nunca debemos guardar el perfume en el baño.

El error de guardar perfume en el baño

Cuando se trata del perfume, a todos nos gusta que una vez abierto, la fragancia se mantenga el mayor tiempo posible. Pero, ¿Cuáles son los secretos para que un perfume permanezca en nosotros de la mañana a la noche sin perder demasiada intensidad? El primer consejo de la experta Rachel House, según informa Femail, se refiere a cómo guardamos nuestra preciada botella . De hecho, incluso antes de cómo y dónde rociamos la fragancia, el lugar donde guardamos el envase es fundamental.

Seamos realistas, casi todo el mundo tiene perfumes en el baño : secuencias de frascos de vidrio, también con un diseño refinado, que hacen un buen espectáculo frente al espejo. Pero no hay nada peor que guardar el perfume en esta estancia de la casa. Según la experta, de hecho, la excesiva humedad del ambiente acaba dañando las partículas de perfume que se acaban evaporando y con ello que su aroma y frescura dure muchísimo menos. Mejor, por tanto, evitar el baño prefiriendo colocar las botellas en un lugar fresco y seco, preferentemente lejos de fuentes de luz directa.

Por ejemplo, el armario de nuestro dormitorio (o el ropero o closet) es el rincón perfecto para estar seguro de que el aroma no se altera durante el simple almacenaje. En este espacio no existe humedad de modo que será imposible la descomposición de las partículas contenidas en el líquido, y no se debilitará la intensidad del perfume, de modo que cuando te lo pongas notarás que la fragancia que llevas puesta se sigue manteniendo a lo largo del día.

Entre los otros consejos de la experta para asegurar la duración de la fragancia durante todo el día está también aplicar una crema hidratante antes de vaporizar el perfume. En cambio, se debe evitar frotar las muñecas entre sí, lo que descompone los químicos y rompe las notas altas más rápidamente.