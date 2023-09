¿Qué es el día Internacional de la Paz y que se celebra?

El día Internacional de la Paz se celebra el día 21 de septiembre, celebrando de esta manera o recordando un momento histórico. La Paz Mundial parece algo inalcanzable, quizás no se pueda conseguir nunca, pero eso no significa que debamos renunciar a un estado que podría cambiarlo todo. El ser humano a lo largo de su historia se ha sumergido en conflictos bélicos desde que habita la tierra. Pocos han sido los años sin ninguna interferencia con unas guerras que cada vez son más mortíferas. Hoy tenemos algo que celebrar, aunque no lo parezca, es el día Internacional de la Paz por este motivo.

Se celebra el día internacional de la Paz por este motivo

La Asamblea General de las Naciones Unidas eligió el 21 de septiembre como fecha para el día Internacional de la Paz, así se determinó en 2001, pero hacía unos cuantos años que se celebraba. A partir de ese momento, pasaría a ser un punto fijo en el calendario que nos hace anhelar un estado ideal.

El objetivo de este día es el de concienciar, intentar hacer que los seres humanos sean conscientes del elemento tan valioso que poseen, una paz mundial que podría cambiarlo todo. Las nuevas generaciones crecen con una mirada puesta a un futuro en el que las guerras deberían ser parte del pasado.

Cada vez más somos consientes de lo perjudiciales que son las guerras y de lo que acaban representando. No traen nada bueno, sino más bien todo lo contrario, son el germen de una destrucción para el que se tarda años y años de volver a una situación como la que teníamos antes. Los efectos devastadores de las guerras los estamos viendo con la invasión rusa de Ucrania.

En los centros educativos de medio mundo se llevan a cabo acciones para fomentar la paz, difundir una idea de pacifismo que sea capaz de alejar cualquier conflicto es algo imprescindible. Por lo que es esencial que haya un día como este que recuerde a todos, pero en especial a los jóvenes la importancia de decir No a la guerra.

Esos jóvenes que aprenden como dejar atrás un conflicto que puede afectarles en primera persona, serán los encargados de decir adiós a la guerra. El futuro de la humanidad depende de la forma en la que afrontemos una nueva etapa, una era en la que las armas deberían pasar a un segundo plano.