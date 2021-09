Muchos son los animales venenosos que podemos encontrar en la Tierra, y quizás los más peligrosos desde este punto de vista son las pequeñas ranas de la familia Dendrobatidae que con su veneno es capaz de matar a 10 humanos adultos. Sin embargo, estos anfibios no nacen venenosos, sino que adquieren toxinas de los alimentos que comen, pero ¿por qué no se mueren al comer esos alimentos? y también ¿por qué estos animales venenosos y otros, no mueren debido a su propio veneno?.

¿Por qué los animales venenosos no mueren con su propio veneno?

¿Por qué no mueren por comer alimentos envenenados? Esta pregunta ha desconcertado a los científicos durante años, pero ahora un nuevo estudio, publicado en el Journal of General Physiology , explora el fenómeno. En este artículo, los expertos estudiaron ranas venenosas del género Phyllobates utilizando una toxina llamada batracotoxina.

Este veneno interrumpe el transporte de iones de sodio dentro y fuera de las células, dejando abiertos los canales iónicos. Estos últimos son muy importantes para nuestro organismo, ya que permiten la comunicación, a través de las señales eléctricas del cerebro , en diferentes partes del organismo. Si estos no pueden cerrarse, todo el sistema pierde la capacidad de transmitir señales eléctricas.

Entonces, ¿cómo es que estas criaturas no mueren en el proceso de volverse venenosas? Hay tres estrategias que los animales venenosos podrían utilizar para detener la auto-intoxicación. La más común es una mutación en la proteína a la que se dirige la toxina , la puerta de iones de sodio, de modo que ya no puede unirse a ella.

Otra estrategia, utilizada por los depredadores de animales venenosos, es la capacidad de eliminar por completo la toxina del cuerpo. La tercera estrategia se llama «secuestro» en la que el «animal desarrollará sistemas para capturar o absorber la toxina para asegurarse de que no cause problemas», ha explicado Fayal Abderemane-Ali, investigador del Instituto de Investigación Cardiovascular de la Universidad de California en San Francisco y autor principal de un nuevo estudio.

En el estudio, el científico clonó los canales de sodio de la rana y descubrió que, de hecho, no eran resistentes a la toxina . » Estos animales deberían estar muertos » , pensó el experto. Abderemane-Ali sospecha que estas ranas están utilizando la estrategia del «secuestro» para evitar morir. Es muy probable que las criaturas produzcan una proteína que pueda absorber la toxina y retenerla , lo que significa que la toxina nunca tiene la oportunidad de llegar a estas áreas vulnerables.

En resumen, una demostración de la increíble ingeniería genética de la madre naturaleza.