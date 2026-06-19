La psicología revela qué hay detrás de quienes no protestan cuando se les cuela alguien en el supermercado: no es por timidez

¿Cuántas veces te has preguntado por qué hay personas que no protestan cuando alguien se les cuela en el supermercado? Sin duda, se trata de una situación muy injusta, pero, aún así, no dicen ni una sola palabra. Desde la perspectiva psicológica, podría parecer que esta actitud está relacionada con la timidez; sin embargo, los últimos estudios revelan que, en realidad, se debe al miedo. Quienes callan tienen una menor tolerancia a la frustración y sienten la necesidad de mantener la armonía social.

Teniendo esto en cuenta, cuando se encuentran en la fila del supermercado y alguien se les cuela, su cerebro hace un balance de ventajas e inconvenientes en apenas unos segundos. Por un lado, perder un par de minutos no parece tan grave como que la otra persona se enfade y forme un escándalo en público.

La razón por la que algunas personas no protestan cuando alguien se les cuela

Según expliaó la psicóloga Miriam González, del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, en declaraciones a la agencia EFE, la dificultad para decir «no» hace más probable que otras personas traspasen los límites personales, lo que puede derivar en abuso de confianza y en una carga emocional mantenida en el tiempo.

La dificultad para negarse, según señala González, suele tener raíces en la infancia e, inevitablemente, influye en la vida adulta. Cuando el cerebro vincula el «no» con conflicto o rechazo, el sistema nervioso tiende a evitarlo, generando respuestas automáticas de complacencia incluso en situaciones que van en contra de los propios deseos.

«Estamos en una dualidad que nos lleva a una situación de mucha disonancia cognitiva (lo que sé que tengo que hacer y lo que acabo haciendo). Nos damos cuenta de ello cuando nos sentimos agotados porque decimos a todo que sí», revela.

Las consecuencias de no poner límites se manifiestan de forma progresiva con el tiempo. González apunta que este patrón mantiene al organismo en un estado de alerta constante, lo que puede favorecer problemas digestivos, tensión muscular o alteraciones del sueño. A nivel emocional, también puede derivar en estrés crónico, ansiedad y una reducción de la autoestima.

Frente a ello, aprender a decir «no» se vuelve una herramienta clave. La psicológa recomienda empezar en situaciones de bajo riesgo, como negarse a que otra persona se cuele en el supermercado, utilizando una comunicación clara y asertiva, sin necesidad de ofrecer explicaciones excesivas. Al inicio del proceso, es normal que aparezca el sentimiento de culpa, pero éste forma parte del proceso de aprendizaje.

«La persona que nunca dice «no» puede sentir un cansancio continuo, problemas digestivos, tensión muscular o alteraciones del sueño. El sistema nervioso se expone a un estado de alerta y sobreexigencia», recuerda. Y añade: «Poner límites no rompe vínculos, los fortalece. El valor de las personas no depende de agradar sino de estar. Y estar con presencia. De nada sirve estar de cuerpo presente y mente ausente».

Teoría del carrito

Parece increíble como el simple hecho de ir a hacer la compra al supermercado puede revelar aspectos «ocultos» de nuestra personalidad. En redes sociales, circula la «teoría del carrito», que consiste básicamente en fijarse en el lugar donde dejamos el carro de la compra. Devolverlo al punto designado es muy fácil, pero en ningún caso obligatorio, razón por la cual se considera una «prueba de fuego»; quien deja el carro en su lugar lo hace única y exclusivamente porque considera que es lo correcto.

«El carrito de la compra es la última prueba de fuego para saber si una persona es capaz de gobernarse a sí misma. Devolver el carrito de la compra es una tarea fácil, cómoda y que todos reconocemos como correcta y apropiada. Devolver el carrito de la compra es objetivamente correcto. No hay situaciones distintas a las emergencias extremas en las que una persona no puede devolver su carrito. Simultáneamente, no es ilegal abandonar su carrito. Por lo tanto, el carrito de la compra se presenta como el ejemplo máximo de si una persona hará lo correcto sin verse obligado a hacerlo.

Nadie lo castigará por no devolver el carrito de la compra, nadie lo multará ni lo matará por no hacerlo. Debe devolver el carrito por la bondad de su propio corazón. Debe devolver el carrito porque es lo correcto. Una persona que es uncapaz de hacer esto no es mejor que un animal, un salvaje absoluto al que solo se le puede obligar a hacer lo correcto amenazándolo con una ley y la fuerza que la respalda. El carrito de la compra es lo que determina si una persona es un buen miembro de la sociedad».