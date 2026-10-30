La psicología dice que las personas que se despiertan a las 3 de la mañana no es por falta de sueño: más bien se debe a la ansiedad o repasar problemas por resolver

Despertarse a medianoche, mirar el reloj y ver que son las 3 de la mañana es más común de lo que parece. Muchas personas se quedan con los ojos abiertos y no son capaces de volver a conciliar el sueño a pesar de sentirse cansados. Aunque aparentemente no encuentres explicación, la psicología explica que existe una razón de estos despertares breves y habituales que cortan el ciclo del sueño: ocurre por tensión emocional, ansiedad o cuando existen problemas pendientes de solucionar.

La psicóloga Silvia Severino señala en su cuenta de TikTok que estas causas son las más comunes, pero no necesariamente apuntan a un trastorno del sueño. La experta destaca que el problema surge cuando la cabeza empieza a repasar problemas y se anticipa a escenarios negativos, entra en bucle y no es capaz de volver a dormir.

No tomes grandes decisiones en mitad de la noche

«Durante la madrugada es normal que tengamos pequeños despertares entre los ciclos de sueño», asegura Severino. Sin embargo, la carga emocional y la preocupación constante puede provocar interrupciones del sueño habituales, que pueden convertirse en un grave problema de descanso.

Por eso, la psicóloga recomienda no tomar decisiones importantes durante la madrugada, ya que durante esas horas nuestra perspectiva de la realidad puede verse alterada: «A las 3:00 de la mañana no piensas con la misma claridad que durante el día», señaló, añadiendo que el cerebro todavía se encuentra entre el sueño y la vigilia.

Qué pasa cuando hay falta de sueño

Silvia Severino concluye que no debemos anticiparnos a conclusiones inciertas ni negativas. «Lo que piensas a esa hora, no lo tomes como una verdad absoluta», confirmaba. Los pensamientos y decisiones importantes deben tomarse con el cuerpo y la mente descansada, ya que la realidad se percibe de una manera más clara.

En una encuesta de Unobravo a 1.500 adultos en España: concluyó que el promedio de sueño es de 6,7 horas por día, por debajo de las siete recomendadas. El relevamiento indica que el 47% supera ese promedio, mientras que un 9% duerme menos de cinco horas.

Por tanto, para proteger el descanso, el estado de ánimo y la concentración, seguir un horario del sueño habitual y constante es fundamental para nuestra salud mental y física.