La prueba del café que puede arruinar tus entrevistas de trabajo

Si tienes una entrevista de trabajo, seguro que te preparas muchísimo para acudir a la misma: buscas información sobre la empresa, averiguas cuál es el rango salarial de los empleados… Pero, ¿sabías que una simple taza de café puede determinar si te contratan o no? El director de una compañía de software de contabilidad ha revelado que en las entrevistas de trabajo utiliza la que él ha bautizado como la «prueba del café», la cual es definitiva porque no contrata a nadie que no la pase.

Así es la «prueba del café»

Se usa al final de la entrevista para valorar la actitud del candidado. Por lo tanto, puede suceder que la entrevista haya ido muy bien pero que te descarten por no haber superado la «prueba del café». Trent Innes trabaja en Xero Australia, y ha explicado en qué consiste en el podcast de negocios ‘The Venture’ con el empresario Lambros Photios, según recoge el ‘Mirror’.

«Siempre llevo (al candidato) a dar un paseo a una de nuestras cocinas y de alguna manera siempre termina llevándose una bebida. Luego retomamos nuestra entrevista, y una de las cosas en las que siempre me fijo al final es, ¿la persona que está siendo entrevistada lleva esa taza vacía a la cocina?», explica.

Y añade: «Puedes desarrollar habilidades, puedes adquirir conocimientos y experiencia, pero realmente todo se reduce a la actitud, y la actitud de la que hablamos mucho es el concepto de ‘lava tu taza de café’. Realmente es solo asegurarse de que realmente encajen en la cultura dentro de Xero y realmente asuman todo lo que deberían estar haciendo».

Aunque parezca algo demasiado simple, es una buena forma de saber si el empleado encaja con la cultura de trabajo de la empresa y hasta qué punto cuida los detalles.

La «prueba de la cerveza» de Steve Jobs

Esta no es la única prueba de este estilo que se realiza en entrevistas de trabajo para conocer a los candidatos más allá de su formación y experiencia. Steve Jobs desarrolló la conocida como «prueba de la cerveza» para encontrar a los mejores empleados para Apple.

Consiste en llevar los candidatos a tomar una cerveza para que se relajen y furan lo más naturales posibles. Cuando ya estaban en un ambiente más amigable y se encontraban más cómodos con la situación, entonces Steve Jobs les hacía varias preguntas convencionales. De esta manera, sabía si encajaban con la cultura de la empresa.