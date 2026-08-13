La polémica frase de Kant sobre los celos: «El hombre es celoso si ama; la mujer también, aunque no ame»

«El hombre es celoso si ama; la mujer también, aunque no ame». La frase de Immanuel Kant continúa circulando como una de sus reflexiones más contundentes sobre el amor y los celos. Y, en este caso, la atribución sí tiene fundamento, ya que la idea aparece en Antropología en sentido pragmático, dentro del apartado dedicado al carácter de los sexos. Kant no presentó los celos simplemente como una emoción individual, sino que los vinculó a las diferencias que, según las concepciones sociales de su época, existían entre hombres y mujeres.

La visión de Kant sobre hombres y mujeres

Kant atribuye diferentes cualidades y comportamientos a cada sexo y llega a plantear que, dentro del matrimonio, ambos ejercerían formas distintas de influencia. La interpretación actual de estos pasajes ha generado un importante debate académico, precisamente porque sus descripciones contienen generalizaciones sobre las mujeres y los hombres propias del pensamiento de finales del siglo XVIII.

Eso no significa que toda la filosofía de Kant pueda reducirse a estas afirmaciones. Su Antropología perseguía un objetivo mucho más amplio y estudiaba cuestiones relacionadas con el conocimiento de uno mismo, las emociones, el carácter, la sociedad y la libertad. De hecho, investigadores contemporáneos consideran esta obra una pieza relevante para comprender cómo Kant concebía al ser humano y su dimensión práctica.

¿Los celos significan amor?

La frase también abre una cuestión que continúa presente en las relaciones actuales, ya que ¿los celos son una prueba de amor? La filosofía y la psicología contemporáneas han cuestionado que pueda establecerse una relación tan sencilla. La investigación sobre los celos románticos los considera una emoción compleja que puede aparecer ante diferentes amenazas percibidas para una relación y que no depende exclusivamente del amor.

Además, los filósofos distinguen habitualmente entre celos y envidia. Los celos implican normalmente una relación entre tres figuras. Quien siente la emoción, la persona amada y un posible rival, mientras que la envidia se centra en aquello que otra persona posee y que uno desea. Esta diferencia resulta fundamental para comprender por qué los celos no pueden interpretarse únicamente como una manifestación de amor.

Una frase escrita hace más de 200 años

Kant desarrolló durante décadas sus cursos de antropología en la Universidad de Königsberg y terminó publicando Antropología en sentido pragmático en 1798. La obra pretendía estudiar al ser humano desde una perspectiva práctica, es decir, analizar qué puede hacer de sí mismo como ser libre. Dentro del libro dedicó un capítulo a lo que denominó el «carácter de los sexos», donde aparecen numerosas afirmaciones sobre las diferencias entre hombres y mujeres.

Es precisamente en ese contexto donde aparece la frase sobre los celos. Kant sostiene que el hombre es celoso cuando está enamorado, mientras que la mujer puede serlo incluso sin estarlo. A continuación explica su razonamiento desde una concepción social muy concreta, ya que considera que una mujer podía interpretar como una pérdida para su círculo de admiradores que otra mujer conquistara a uno de ellos. La afirmación, por tanto, refleja las ideas de género de la época y no una conclusión científica sobre el comportamiento humano.