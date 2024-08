Parece la Toscana pero es España: murallas, castillo y puentes en el pueblo medieval más bonito

Las murallas, castillo y puentes de este pueblo medieval más bonito que parece sacado de la Toscana pero es un pueblo de Aragón. Nuestro país guarda secretos increíbles, en busca de una serie de elementos que podemos descubrir y que son los que marcarán una diferencia importante. Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para dar rienda suelta a una serie de elementos que puede acabar siendo las vacaciones de nuestros sueños sin salir de casa, atrévete a descubrir un territorio que parece la Toscana italiana.

Una de las zonas de Italia que más visitas recibe la podemos tener en España. La Toscana no es solo un paisaje maravilloso, lo que la hace especial, es esta gastronomía típica que se ha convertido en una auténtica necesidad. Especialmente en estos días ta especiales del mes de agosto. Este mes del año en el que todo el mundo está de vacaciones, toque estar pendiente de estas destinaciones que pueden darnos lo que necesitamos y más. Toma nota de este lugar de ensueño, está cerca de casa y te apasionará descubrirla con tu coche y cerca de casa.

Está en España esta pequeña Toscana

La pequeña Toscana en España nos demuestra que no necesitamos salir de casa para poder descubrir una zona que puede llegar a ser lo que marcará la diferencia en todos los sentidos. Por lo que, podemos descubrir de este viaje de ensueño sin necesidad de salir de casa, quedándonos en nuestro país.

España es un buen lugar de vacaciones. Con un presupuesto más reducido podemos empezar a pensar en todo lo que hay cerca de casa. No solo ahorramos dinero, sino que también podemos ahorrar en un tiempo maravilloso que podremos invertir con la familia y amigos. Este verano, podemos visitar algunos lugares que pueden marcar la diferencia.

Podemos visitar al lugar de nuestros sueños sin necesidad de salir de casa prácticamente. En Aragón tenemos un pueblo que lo tiene todo y más, es un lugar del que podemos disfrutar y puede acabar siendo el que nos invite a disfrutar de estas jornadas cargadas de actividad y de buen tiempo.

Este lugar nos puede hacer disfrutar de unos espacios naturales de excepción, de una naturaleza que enmarca un pueblo que tiene desde murallas, hasta un castillo. Un sueño hecho realidad que descubriremos al ver Valderrobles.

Murallas, castillo y puentes descubrirás en este pueblo

Valderrobles es el lugar que debemos descubrir este verano. Está en Aragón y tiene fama de ser hasta la pequeña Toscana por ese paisaje que se ha convertido en toda una novedad. Un paisaje increíble que descubre una villa medieval que puede darnos el mejor plan para estos días de verano que tenemos por delante. Parece la Toscana pero es España: murallas, castillo y puentes en el pueblo medieval más bonito,

Desde su página web este pueblo se presenta como: «En el siglo XII, Valderrobres formaba parte de la Peña de Aznar Lagaya, territorios reconquistados en 1169 y donados en 1175 por el rey al obispado de Zaragoza, que casi inmediatamente los cedió a Fortún Roberto. En el año 1183 es cuando se le concede a este territorio su carta de población. Los descendientes de Fortún Roberto retuvieron el señorío de Valderrobres a lo largo de todo el siglo XIII, hasta la muerte de Don Pedro de Oteyza en el año 1305. En ese momento se extinguió esta casa y se produjo un litigio entre el monarca y el obispo de Zaragoza, que se saldó en 1307 con la enfeudación definitiva de Valderrobres y sus territorios en favor del arzobispo de Zaragoza, quien conservó sus derechos hasta el siglo XIX. Durante los siglos XIV, XV y XVI se produce un auge de la vida económica en el lugar, de manera que la artesanía, la agricultura o la ganadería tuvieron una importante actividad a desarrollar. Se produce un notable aumento de población. Durante el siglo XVII a Valderrobres no le afectó la expulsión de los moriscos, ya que no vivían en su territorio, pero sí que se vio afectado por los grandes males que se produjeron durante dicha centuria, plasmados en múltiples epidemias y guerras. Pero, afortunadamente a finales de siglo, la situación general comenzó a mejorar y Valderrobres inició una época de esplendor económico y demográfico, gracias a los progresos agrarios y a la incipiente industrialización que, aquí quedó plasmada en la instalación de cuatro fábricas de papel, un martinete de alambre, una fábrica de clarión y mucha artesanía. Ya en el siglo XIX, la Guerra de la Independencia no supuso grandes calamidades, pero los enfrentamientos entre el absolutismo y el liberalismo, que tuvieron su reflejo principal en las guerras carlistas, provocaron un enconamiento en la población, lo que no evitó el continuo desarrollo económico y demográfico, que llevó a que a principios del siglo XX se alcanzara la cantidad de 3.200 habitantes. Valderrobres vivió importantes altercados durante algunos momentos de la II República, dada la fuerte implantación de la ideología anarquista, siendo el más destacado la revolución de 1933. En ese contexto, durante una parte importante de la Guerra Civil, el pueblo quedó bajo el control anarquista, creándose una colectividad, luego disuelta por el gobierno republicano, hasta la conquista franquista de 1938. La Guerra Civil ocasionó una importante pérdida de población, afectada directamente por la contienda y por sus consecuencias, iniciándose un declive demográfico, que se agudizó con sucesivas crisis y con la incapacidad de crear alternativas sólidas a la decadente economía agraria En los últimos años, Valderrobres ha visto como su demografía se ha estabilizado e incluso ha aumentado gracias a la modernización de las explotaciones agrícolas y ganaderas, al desarrollo de la industria agropecuaria y al atractivo que ofrece un sector terciario basado en los servicios