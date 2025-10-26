Parece el Gran Cañón del Colorado pero este increíble paisaje está al lado de Madrid

El Gran Cañón del Colorado es uno de los principales atractivos turísticos a nivel global. Se encuentra en Arizona (Estados Unidos), y en 1979 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si no quieres irte tan lejos para disfrutar de un paisaje tan impresionante como este, te encantará saber que en España hay un lugar donde puedes disfrutar de él. Se encuentra a tan sólo 30 kilómetros de la ciudad de Toledo, en las localidades de Albarreal de Tajo, Burujón y La Puebla de Montalbán.

Las Barrancas de Burujón, el mejor paisaje de España

Hablamos de Las Barrancas de Burujón, uno de los rincones más bonitos de Castilla-La Mancha. Los colores y las formas de los cortados arcillosos por las aguas del Tajo y la erosión del viento recuerdan al Gran Cañón del Colorado. El espacio está declarado Monumento Natural y Zona de Especial Protección para las Aves y Lugar de Interés Comunitario de la Red Natura 2000.

Las Barrancas de Burujón se formaron por la acción del agua y del viento durante 25 millones de años, nada más y nada menos. Esta acción continua ha moldeado las afiladas y escarpadas figuras de piedra arcillosa rojiza, las cuales se extienden por más de un kilómetro.

El punto más elevado, el Pico del Cambrón, se encuentra a 120 metros de altura. Tal es la belleza del paisaje que aquí se han rodado varios anuncios, documentales y series de televisión. Las Barrancas de Burujón aparecieron en un spot de Coca-Cola en el año 2013.

Qué ver

En el año 2022 se inauguró la Senda Ecológica de las Barrancas para recorrer el espacio en su totalidad. Se trata de una ruta de senderismo que comienza en el aparcamiento público y lleva a los distintos miradores.

Hasta llegar al Mirador del Cambrón apenas hay 10 o 15 minutos de ruta, y el camino es muy sencillo, así que se puede hacer con niños. Es el mejor sitio para observar el cambio de paisaje entre las llanuras de Castilla-La Mancha y las figuras de piedra arcillosa rojiza.

La senda continúa hasta el Mirador de los Enebros, donde empieza un empinado y estrecho sendero hasta el embalse. Ambos miradores están habilitados para personas con movilidad reducida, que además pueden acceder hasta ellos con su vehículo particular.

Junto al Mirador de los Enebros hay un merendero. En los meses de verano hay que llegar pronto para coger sitio porque se llena de gente.

Como puedes comprobar, no hace falta salir de España para disfrutar de un paisaje como el del Gran Cañón del Colorado.