Parece un espejismo, pero es real: el lago que cambia de color varias veces al año

Un espejismo puede ser real

El lago que cambia de color varias veces al año

Varias veces al año este lago cambia de color y nos ofrece un preocupante mensaje que debemos empezar a tener en cuenta y puede ser el que nos invite a saber más de un planeta que puede darnos algunos espejismos que son una realidad. Ese cambio de color, que puede parecer maravilloso, es una señal de alerta que la ciencia se encarga de determinar.

Este es el motivo por el que este lago cambia de color

Los expertos de Atlasobscura nos explican el interesante motivo por el que este lago cambia de color. Una transformación que hay que ver en primera persona y nos traslada a visualizar lo mejor de una zona que tiene determinadas peculiaridades que debemos conocer y que seguro que nos darán más de una sorpresa inesperada.

Tal y como nos explican desde este blog especializado: «Lago Coatepeque, que significa «Montaña de la Serpiente» en el idioma indígena náhuatl, es un cuerpo de agua protegido a nivel nacional justo al sur de Santa Ana, El Salvador. Es uno de los más grandes y profundos de América Central. La mayoría de las veces, sus aguas geotérmicas son de color azul nítido. Pero en las últimas décadas, la laguna ha cambiado su tono de forma esporádica y fugaz, y hasta el día de hoy, los expertos no pueden explicar exactamente por qué».

Siguiendo con la misma explicación: «Entre 1998 y 2019, todo el lago pasó de ser casi transparente a un turquesa profundo y vibrante en cuestión de días varias veces. El evento fue tan impresionante para los residentes y visitantes que el cráter fue nombrado subcampeona como la octava maravilla del mundo. Hay mucha especulación en curso, pero el misterioso y repentino tinte de las aguas de Coatepeque podría deberse a cualquier combinación de cosas. Algunos dicen que las lluvias estacionales de agua dulce en junio y julio provocan sedimentos volcánicos depositados en la base del lago. Cuando estos minerales se eleven, evitan que la luz solar llegue a las profundidades de abajo, alterando temporalmente el microbioma y permitiendo el florecimiento de un tipo de algas que absorbe la luz azul. Otra idea es que una acumulación de contaminación de los asentamientos humanos y la escorrentía de las prácticas agrícolas contribuyen a los cambios en el color y la claridad del lago».

Aunque parece un espejismo, es una realidad: «Incluso se ha propuesto que es el resultado de una ilusión: que los días más largos del verano tienen un efecto de decoloración en la flora que hace que los ligeros cambios en el tono sean más llamativos para el ojo humano. Sin embargo, esta teoría no tiene tanta agua, porque los satélites han capturado con éxito estas diferencias inesperadas en el color de la superficie de Coatepeque».