Parece un detalle, pero lo cambia todo: desde hoy puedes bajar las persianas más tarde

Desde hoy puedes bajar la persiana más tarde, parece un detalle, pero lo cambia todo, es hora de empezar a prepararse para un cambio importante. Estaremos muy pendientes de unos cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unos días en los que quizás tocará saber en todo momento qué es lo que nos está esperando. Un cambio de tendencia que podremos ver en estas jornadas en las que cada detalle cuenta. Bajar las persianas más tarde es algo que nos ayuda a ahorrar.

Este pequeño detalle es esencial para mantener la temperatura por la noche, en unos días en los que el frío parece que no se va, pero también aportan la privacidad que necesitamos en estos días. Es hora de saber qué será lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede convertirse en la antesala de algo más. Será el momento de poner en práctica una serie de elementos que pueden acabar siendo claves. Este detalle a la hora de ver llegar un cambio de tendencia que puede afectarnos de lleno en estos días.

Lo cambia todo este detalle

Se termina el mes de marzo y lo hace de tal forma que tendremos que empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días plagados de actividad. Este año quizás no hemos visto que lo que nos está esperando es un giro importante en estos días que en los que nos esperan algunos cambios.

Este detalle a la hora de mirar el reloj puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que hasta la fecha no sabíamos que tendríamos que ver. Estos días nos hemos dado cuenta de una novedad que podría acabar siendo lo que nos invite a bajar las persianas más tarde.

A partir de hoy puede que tendremos que apostar claramente por un cambio de tendencia que podría ser el último. Ha llegado ese cambio de hora que hace que se ponga el sol una hora más tarde de lo que sería habitual, algo que quizás nos afectará de lleno con unos pasos en los que todo puede acabar siendo posible.

Bajar las persianas es una forma de ahorrar un dinero en calefacción, pero también en aire acondicionado. Las ventanas añaden privacidad y mantienen el tiempo en su lugar.

Desde hoy puedes bajar las persianas más tarde

Puedes bajar las persianas más tarde desde hoy mismo, un gesto que puede ayudarte a mantener la casa en una temperatura constante en estos días que tenemos por delante y que en cierta manera puede acabar siendo esencial. Los expertos advierten de lo que pasa al bajar las persianas por la noche.

Tal y como nos explican los expertos de Persax: «Según el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), solo el consumo de las viviendas españolas supone cerca del 20% del total del país, un consumo que ha ido creciendo en los últimos 15 años y que supone un derroche que nuestro planeta no se puede permitir. La energía que se pierde a través de las paredes, cubiertas y ventanas de un edificio supone el mayor porcentaje de pérdida energética en el conjunto edificatorio. En concreto, la solución que se de para cubrir los huecos de luz es clave. Según asegura en su documento Guía práctica de energía, entre el 25 y el 30% de la energía que se produce en los hogares se destina enteramente a cubrir lo que se pierde por las ventanas. Además de que a través de un cristal simple se pierde durante el invierno, por cada m2, la energía contenida en 12 kg de gasóleo».

Siguiendo con la misma explicación: «Se ha podido demostrar a través de diferentes ensayos, entre ellos el realizado por la dirección de Vivienda, del Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco en el marco del Programa ERAIKAL, que la disposición de una persiana bajada completamente reduce la transmitancia térmica un 33%, mientras que bajada parcialmente la reduce un 22%. En este ensayo se demostró que una ventana con transmitancia U= 2,70W/m²·K, cuando se baja la persiana su transmitancia para a ser de U= 1,81 W/m²·K».

Las ventanas y en especial las persianas pueden ayudarnos a conseguir ese cambio de tendencia que buscamos. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En este cambio de hora en el que bajaremos las persianas una hora más tarde.

Tendremos que acostumbrarnos a este cambio de hora que parece que nos afectará en este pequeño gesto que realizamos de forma regular con esta consciencia que nos hace ahorrar un poco de dinero imprescindible en estos tiempos que corren.