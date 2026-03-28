Se insta a los españoles a dormir 20 minutos antes hoy: los expertos coinciden y confirman que es la mejor forma para combatir el cambio de hora

Los expertos coinciden y confirman que es la mejor forma para combatir el cambio de hora, con dormir 20 minutos antes de nuestra hora podremos despertarnos mucho mejor mañana. Nos van a robar una hora, sin esperarlo, vamos a tener que adaptarnos a este cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. El cambio de hora de verano ya es una realidad.

En breve vamos a tener que adaptarnos a estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Con unos días en los que quizás tendremos que empezar a ver llegar este cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más. Tendremos por delante algunas situaciones del todo inesperadas que pueden convertirse en una manera de aprovechar mejor el tiempo. El cambio de hora se notará mucho más en los próximos días, por lo que la manera en la que empezaremos a vivirlo puede ser clave en estos días.

Dormir 20 minutos antes hoy puede ser clave

Los españoles van a tener que afrontar un nuevo cambio de hora, el cuerpo debe acostumbrarse una vez más a mirar el reloj, a que el sol tarde más en esconderse, pero menos en salir. A un cambio que puede tener repercusiones en nuestra salud y sobre todo en nuestras rutinas de sueño.

Dormir bien es algo esencial en estos días en los que necesitamos aprovechar al máximo las vacaciones. Queremos empezar a visualizar algunas situaciones que pueden convertirse en la antesala de algo más, de tal manera que vamos a sumergirnos de lleno en este cambio de las normas que pueden ser claves.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que nos hará empezar este cambio de hora de una forma muy diferente. Con un simple gesto que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial.

Algo tan sencillo como ir antes a dormir puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un sueño reparador puede llegar a pesar del cambio de hora, es cuestión de hacer caso de los expertos que saben bien cómo afrontar esta situación.

Los expertos coinciden con la mejor forma de combatir el cambio de hora

El cambio de hora puede acabar siendo una realidad en breve, para poder afrontarlo, nada mejor que prepararse para un cambio de tendencia que puede ser esencial y que nos ayudará a obtener aquello que queremos y más. es hora de saber qué podemos hacer para afrontar esta hora perdida.

Los expertos de Tevafarmacia nos dan una serie de consejos que debemos poner en práctica para acabar consiguiendo lo que necesitamos:

Modificar la hora de las comidas y el descanso unos días antes del cambio horario. Así, la adaptación será mucho más fácil. No es recomendable acostarse mucho más pronto de repente: es mejor hacerlo gradualmente.

Establecer una rutina de sueño con horarios fijos para acostarse y despertarse una vez se haya cambiado la hora. Además, se debe evitar dormir la siesta durante el día. Al menos, hasta que el cuerpo se habitúe al cambio de horario y al nuevo ciclo de sueño.

Evitar bebidas excitantes, puesto que pueden tener un efecto en el sueño. Es conveniente reducir el consumo de bebidas como el café, el té o el alcohol después del mediodía.

Evitar realizar ejercicio a última hora del día, ya que esto activa nuestro metabolismo. En general, aunque a algunas personas esto no les afecte, es mejor no realizar actividad física moderada o intensa después de las 7 de la tarde.

Evitar comidas abundantes para cenar. De este modo, la digestión será mucho más fácil. También se recomienda adelantar ligeramente la hora de la cena a medida que se va adelantando la hora de acostarse para facilitar la adaptación al nuevo horario.

Evitar las luces antes de dormir, sobre todo la de móviles, ordenadores, tabletas o televisores, ya que pueden hacer difícil conciliar el sueño.

Evitar la automedicación. En caso de tener un insomnio acusado y persistente, hay que consultar siempre con el médico antes de acudir a medicamentos y somníferos para poder afrontar el problema de forma correcta.

Una serie de consejos que podemos poner en práctica y que puede ayudarnos a combatir este cambio que nos dejará sin una hora. Parece poco tiempo, pero podremos arrastrar este cansancio de estos días durante un periodo de tiempo que pese a estar en vacaciones, nos costará de asimilar. Llega la época de más luz, pero también una de las que nos tocará tener en mente.