El papel higiénico tiene los días contados y éste será su sustituto: ya no tiene rival

El papel higiénico, producto esencial en todos los hogares que incluso generó fenómenos de acaparamiento durante la pandemia de coronavirus, podría enfrentarse a un futuro incierto según advierten los expertos. El suministro de este bien cotidiano está siendo cuestionado por motivos que podrían transformar nuestros hábitos de higiene.

Las imágenes de consumidores llenando sus carros con paquetes de rollos durante los confinamientos podrían repetirse en situaciones similares futuras, pero por razones completamente diferentes a las esperadas.

La principal amenaza para la continuidad del papel higiénico tradicional proviene de consideraciones medioambientales. Especialistas en sostenibilidad alertan sobre el impacto ecológico de su producción y uso masivo, proponiendo la necesidad de transitar hacia alternativas más respetuosas con el entorno natural.

La fabricación de papel higiénico convencional requiere grandes cantidades de recursos forestales en un momento en que la preservación de bosques resulta crucial para combatir el cambio climático. Esta situación está impulsando el desarrollo de opciones más sostenibles que podrían reemplazar progresivamente este producto habitual en nuestros baños, marcando el inicio de una nueva era en los hábitos de higiene personal.

Adiós al papel higiénico… ¿cuándo?

Si hay alguna anécdota que todos recordamos de los días de pandemia probablemente la gran mayoría coincida: la guerra por conseguir papel higiénico en los supermercados.

Más allá de ver carros repletos de agua, pasta, arroz u otros elementos básicos para la supervivencia, lo que todo el mundo buscaba era papel higiénico. Nunca se ha vendido tanto como en ese año.

Sin embargo, usar este elemento quizás tenga los días contados. De hecho, hay países que ya los están empezando a eliminar como, por ejemplo Túnez, Marruecos, Egipto y Jordania. Estos países ya han optado por dejar atrás el papel higiénico y utilizar otro sistema un poco más efectivo. Además, el papel higiénico no acaba con la suciedad del todo, pueden quedar restos si vamos con prisa o las deposiciones son un poco más pastosas de lo habitual.

También pasa que al limpiarnos estas zonas tan delicadas podemos tener algún que otro problema a la hora de usar el papel higiénico. Pueden quedar algunas rojeces que a la larga derivan en problemas de piel o incluso en infecciones. Muchos médicos recomiendan dar paso al futuro, dejando atrás este tipo de sistema.

Para conseguir acabar con cualquier rastro de suciedad, no hay nada mejor que agua y jabón. Dos elementos que podemos encontrar en el bidet o en algunos baños con sistema de limpieza. Japón es uno de los países que opta por lavar directamente la zona con agua y de esta manera queda perfectamente limpio.

Un poco incómodo si vamos fuera de casa, quizás los baños públicos empiecen a cambiar, dejando atrás un papel, que quizás tampoco este presente en algunos momentos del día. Tocará buscar una solución a este fin del papel higiénico antes de que sea tarde y empezar a preparar el baño de nuestra casa para darle salida al agua y el jabón básicos para la correcta higiene de esta zona.