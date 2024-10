Es el palacio más grande del mundo y lo hizo un español: inspirado en Versalles

Un español construyó el palacio más grande del mundo, inspirado en Versalles, nada más y nada menos que un lugar que hay que visitar y ver en primera persona. Los españoles, tenemos la suerte de tener en nuestro día a día una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañen en unas jornadas en las que todo es posible. Con la ayuda de determinados elementos podemos redescubrir algunos monumentos o conocer historias que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

Este palacio es el más grande del mundo que fue construido en un punto de España que debes tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habías ni imaginado. Son tiempos de poner en práctica algunos detalles que quizás hasta ahora no tenías en mente, a través de una escapada especial, podemos perdernos en un palacio que puede dejarnos con la boca abierta. No será necesario que viajemos a Versalles para ver un palacio que nos puede dejar sin habla, habrá llegado el momento de poner en práctica algunos elementos que quizás nunca hubiéramos imaginado. Este es el palacio que tienes cerca de casa y es una auténtica joya de la arquitectura.

Inspirado en Versalles

El palacio de Versalles es uno de los más impresionantes del mundo. Fue construido para mostrar el esplendor de una ciudad y una monarquía, cuyos detalles salen a la luz. Siendo unos de los que más interés despierta hoy en día por los turistas. Es un lugar que hay que visitar y que seguro que nos despertará más de una alegría.

Esta arquitectura que muestra la grandeza del lugar y de la dinastía reinante, es sólo una pequeña muestra de lo que es capaz el ser humano. En España tenemos más de una obra de este tipo, pero en concreto, hay un palacio que se lleva la palma, siendo uno de los más grandes del mundo.

Si quieres descubrir un poco más de este increíble palacio, no tendrás que realizar un gran desplazamiento. Puedes descubrir un lugar muy especial de la mano de esta zona de Madrid que esconde el increíble Palacio Real. Un punto de visita casi obligatoria para todo amante de la historia y de la arquitectura que hay que poner en práctica.

Habrá llegado ese momento de descubrir una zona de esas que seguro que nos darán más de una sorpresa. Este es el palacio más grande del mundo, inspirado en Versalles.

Este es el palacio más grande del mundo y lo hizo un español

El Palacio Real está en Madrid y tiene una historia que debes conocer: «El Palacio Real data del siglo XVIII pero en realidad se asienta sobre el solar del antiguo Alcázar de Madrid, fortaleza medieval convertida en palacio y que Felipe II convirtió desde 1561 en la residencia oficial de los reyes de España. El Alcázar, decorado con grandes obras de arte del siglo de oro español fue destruido por un incendio en la Nochebuena de 1734. Cuenta la leyenda que miembros de la corte de Felipe V, de origen francés, provocó el incendio para poder construir un Palacio de estilo francés o versallesco. Pero se trata de eso, de una leyenda. Para la ingente tarea el Rey Felipe V, mandó llamar al mejor arquitecto europeo de su tiempo, Filippo Juvarra, quien no pudo ver su obra terminada, algo muy común en la época, ya que las obras duraban muchos años. Fue su discípulo Giambattista Sacchetti quien se encargó de realizar una adaptación de su ambicioso proyecto. Todo el edificio está formado por bóvedas sin madera en la estructura, lo que hacía que se garantizase la supervivencia de gran parte del Palacio en caso de incendio, y con muchas plantas, para que tuvieran cabida todas las oficinas del gobierno, los oficios de la Real Casa y los servidores. Se trataba de un edificio hecho para albergar el poder absoluto. La primera piedra se puso en 1738 y la construcción no se acabó hasta 1751, aunque hasta 1759 se prosiguió con la decoración escultórica del entorno como de las “obras exteriores”, siempre bajo la dirección de Sacchetti, que supervisó con celoso mimo todo el proyecto de principio a fin. Sin embargo, la realización de su proyecto se vio alterada por Francisco Sabatini, arquitecto de Carlos III, el primer monarca que habitó en el Palacio Real donde se instaló en 1764».

Una joya de la arquitectura que fue sede de reyes, pero que también sirvió de ejemplo, como un Versalles que llegó para mostrar la fortaleza de esta institución en un momento complicado. No será necesario que viajes a Paris para descubrir una sede de reyes que seguro que te apasionará en todos los sentidos, un lugar increíble en el que perderse y disfrutar de nuestra historia.