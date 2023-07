Si eres de las personas que odia planchar todos los días o cada vez que haces una colada de camisa o sábanas que suelen salir bastante arrugadas, puede que te desesperes con el vapor para que el planchado no nos lleve horas y las arrugas se vayan rápidamente pero eso es porque no conoces el truco definitivo para no planchar más. Un truco que implica el uso de un ingrediente que tienes en la cocina y que te servirá para eliminar todas las arrugas .

Ingrediente para eliminar arrugas

Entre las diversas tareas domésticas a las que nos tenemos que enfrentar está la tarea de planchar, pero no tienes por qué hacerlo tú, utiliza este «ingrediente» que encuentras en la cocina y ¡adiós a las arrugas!

Cuidar la casa no es un paseo por el parque. ¡Hay tantas cosas que hacer que el tiempo nunca parece ser suficiente! Entre la ropa, los platos que lavar, las comidas que cocinar… ¡a veces estamos realmente cansados! ¡Queremos revelarte un truco que te hará la vida más fácil! No tienes que planchar sólo usar un sencillo ingrediente que seguro tienes en la cocina.

No, no estamos locos y no nos estamos burlando de ti. Sabemos lo aburrido y agotador que puede ser tener que planchar varias prendas de ropa o de hecho, toda la colada, por eso queremos ofrecerte una alternativa sencilla y eficaz. Obviamente, en el caso de la ropa que está realmente demasiado arrugada y arruinada, este truco puede no ser suficiente, pero para la ropa recién secada que está solo un poco arrugada, ¡tendrá una efectividad extraordinaria!. De todos modos te invitamos a que pruebes en ambos casos para ver los resultados.

¿Pero qué se necesita exactamente? Cubitos de hielo simples que encuentras en el congelador. Sí, has leído bien. ¿Cómo usar el truco? Lo único que tienes que hacer es coger uno o dos cubitos, incluso más dependiendo de la cantidad de ropa. Ahora procede a colocar un cubito de hielo entre la ropa seca, donde se concentran los pliegues.

El hielo se derretirá lentamente al contacto con la ropa limpia, humedeciéndola y liberará una especie de vapor que eliminará las arrugas sin nuestra intervención. Media hora será suficiente, ¿a qué esperas para probar? Te aseguramos que si las arrugas son pocas, no tendrás que planchar.

En cuanto a las camisas o prendas con más arrugas quizás no sea tan efectivo, pero te puede servir para atenuarlas antes de que te pongas a planchar y con ello tardarás mucho menos.