Le ofrece 100.000 dólares por quitarse las mascarilla en el avión y esta es la reacción de la farmaceútica

Las mascarillas ya casi por fin han desaparecido por completo de nuestras vidas, en España, por ejemplo, se utilizan de forma obligatoria únicamente en los centros sanitarios y farmacias desde que el pasado mes de febrero se dejara atrás la obligatoriedad de llevarlas en el transporte público, como autobuses, aviones, barcos o taxis. Te contamos el dineral que un empresario ofreció a una farmacéutica por quitarse la mascarilla en el avión y cuál fue su reacción… ¿aceptarías el dinero en su situación?.

Steve Kirsch es un empresario tecnológico, todo un mito dentro del sector gracias a ser uno de los inventores del ratón óptico, y a lo largo de su vida ha creado muchas empresas de éxito, todas dedicadas a las nuevas tecnologías. Kirsch fue, además, una de las personalidades que más apoyó la investigación de vacunas contra el coronavirus, aunque con el paso del tiempo terminó pensando lo contrario hasta el punto de convertirse en un antivacunas total.

El propio Kirsch ha contado en su cuenta de Twitter una anécdota a bordo de un avión de Delta Airlines, donde iba sentado en primera clase junto a una mujer que estaba utilizando la mascarilla, prácticamente la única de todo el avión ya que en Estados Unidos tampoco son obligatorias para viajar. La mujer, que iba sentada a su lado en primera clase, rechazó la propuesta del empresario, que comenzó ofreciéndole 100 dólares por viajar sin la mascarilla puesta, y ante las continuas negativas, se llegó a la cifra de 100.000 dólares.

Parece increíble, pero la mujer rechazó incluso los 100.000 dólares. Kirsch cuenta que le explicó a la mujer que las mascarillas no funcionan, y que no tenía sentido que se quitara la mascarilla para comer y beber y luego se la volviera a poner, ya que durante el tiempo que come y bebe se podría infectar igualmente con una sola respiración. La mujer le dijo después que trabaja en una compañía farmacéutica, y realmente no se sabe qué explicación le dio porque esa parte el empresario norteamericano no la compartió.

I am on board a Delta flight right now. The person sitting next to me in first class refused $100,000 to remove her mask for the entire flight. No joke. This was after I explained they don’t work. She works for a pharma company. pic.twitter.com/Q8Hwzhkmxf

— Steve Kirsch (@stkirsch) March 10, 2023