Nunca lo habrías imaginado: la razón por la que algunas canciones nos hacen felices

Dicen que la «música amansa las fieras». De hecho, la música nos relaja y existen incluso terapias en las que se utiliza dado que está llena de beneficios para nuestros sentidos. De hecho, una canción puede levantar el ánimo de las personas y alegrar a millones de personas, pero ¿sabes el porqué algunas canciones nos hacen más felices que otras?. Un psicólogo ha estudiado la razón para ello y ha dado con la fórmula, además de ofrece un listado con las diez más canciones que nos hace sentir más felices.

La razón por la que algunas canciones nos hacen felices

Michael Bonshor, psicólogo musical de la Universidad de Sheffield (Reino Unido), no solo cree que algunas canciones nos hacen más felices, sino que afirma haber descubierto el secreto de cómo la música es capaz de alegrarnos y hacernos sentir tan bien.

Para este psicólogo, la clave para que una canción nos haga felices es que debe tener una estructura de estribillo-verso-estribillo, una tonalidad mayor, acordes de séptima, 137 pulsaciones por minuto, con pulsaciones fuertes y cuatro pulsaciones en cada compás.

Una fórmula nada sencilla

La fórmula continúa a partir de lo señalado. De este modo, cualquier canción que desee tener un resultado de felicidad para quien la escuche, debe tener una apertura corta, numerosos riffs repetitivos, un tono alegre, un volumen alto y un arreglo complejo de elementos esperados e inesperados.

Para Bonshor son muchos los músicos que prefieren notas fuertes y vibrantes tocadas por instrumentos como trompetas y guitarras eléctricas en lugar de instrumentos más suaves.

El psicólogo agrega: «La guinda del pastel es un ritmo repetitivo o un riff de guitarra al que la gente se puede aferrar».

Las diez canciones que nos levantan el ánimo

Y como siempre es más sencillo poner ejemplos, Michael Bonshor ha facilitado una lista de las diez canciones que, según su fórmula de alegría musical, son las que hacen más feliz a la gente.

Según la fórmula de Michael Bonshor, la exitosa canción de The Beach Boys «Good Brivations», que se lanzó en 1966 y fue escrita por Brian Wilson con letra de Mike Love, es la que hace que la gente se sienta más feliz.

«I Got You» de James Brown (I Feel Good) y «House of Fun» de Madness ocupan el segundo y tercer lugar en esta lista de las canciones más felices, respectivamente.

Las canciones de la cuarta a la séptima en la lista son «Get the Party Started» de P!nk, «Uptown Girl» de Billy Joel, «Sun is Shining» de Bob Marley y «I Get Around» de The Beach Boys.

El top ten lo completan las canciones «YMCA» de Village People, «Waterloo» de ABBA y «September» de Earth Wing.