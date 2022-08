¿Nunca has resuelto el cubo de Rubik? Te contamos el truco definitivo

El cubo de Rubik es uno de esos juegos de ingenio y lógica que ha fascinado a todos desde que tenemos memoria. Creado por el profesor de arquitectura de origen húngaro Ernő Rubik en 1974 gracias a una idea de su primo Juan Rubik, el antes conocido como cubo mágico es a día de hoy uno de los objetos de diversión que no falta en casi ninguna casa. ¿Nunca has resuelto el cubo de Rubik?

Licenciado por su autor para ser comercializado por Ideal Toy Company en 1980 y merecedor constante de premios por este producto, el cubro lleva vendidos millones de unidades en todo el mundo y se le considera el juguete más popular.

Como sabemos, hablamos de un clásico que viene en seis colores uniformes que habrá que formar para ser ganadores, si bien hay variantes modernas con algunas diferencias. Generalmente los tonos se repiten y son el blanco, el rojo, el azul, el naranja, el verde y el amarillo.

La idea es que el jugador reciba el cubo y que, controlando o no el tiempo, pueda volver a juntar los colores, dejando cada cara completamente de un color a partir de movimientos que deben seguir un proceso racional. Ser un experto, sin embargo, necesita años.

Entonces, ¿cómo resolver el cubo de Rubik en segundos?

Si no quieres dedicar buena parte de tu vida al dominio del cubo de Rubik, una buena alternativa podemos encontrarla en las redes sociales y en este caso en TikTok, donde un usuario compartió el truco definitivo para resolver el cubo en segundos. Y tú puedes aprovecharlo.

La solución a este problema se la debemos concretamente al usuario @michafritz_vivaconagua, quien en su perfil nos ofrece unas sencillas indicaciones para resolver el cubo de Rubik siempre, sin importar su posición inicial.

Básicamente, tenemos que coger el cubo así como esté y repetir 23 veces un mismo procedimiento. Primero debes girar hacia arriba los tres cuadrados de la columna central del cubo y luego girar hacia la derecha los seis cuadrados de las dos filas superiores del cubo.

Al principio parecerá que esto no tiene demasiado sentido, y que no lo estás resolviendo. No obstante, a medida que te acerques al número mágico que mencionábamos descubrirás que estás más cerca de deshacer el cubo, aunque no sepas ni cómo lo estás haciendo.