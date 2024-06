Todos lo hemos hecho en alguna que otra ocasión pero lo cierto es que no sería nada recomendable. Por lo visto y más cuando se trata de baños públicos puede ser incluso un peligro así que toma nota porque vamos a explicarte a continuación, el motivo por el que nunca más colocarás papel higiénico sobre el inodoro.

No pongas papel higiénico en el inodoro

Poner papel higiénico en el inodoro no siempre es una buena idea aunque pensemos que es lo más higiénico dado que al entrar en un baño público no sabemos quién se ha sentado antes que nosotros en el inodoro o si este acaba de ser desinfectado. El motivo para no hacerlo es que los gérmenes y las bacterias pueden acechar y provocar enfermedades e infecciones. Es por eso que nunca debes poner el papel en el wc dado que al hacerlo esas bacterias pueden proliferar y que les sea más fácil el que lleguen a nosotros.

Si no tienes tiempo para esperarte a ir al baño, lo ideal es que hagas tus cosas sin el riesgo de coger las bacterias que siempre se encuentran en el inodoro. Para ello, solemos usar papel pero lo cierto es que al hacer esto estas invitando a los gérmenes a tu cuerpo. Esto se debe a que el papel higiénico de los baños públicos es un caldo de cultivo para los gérmenes.

Peligros del baño público

Los gérmenes se adhieren fácilmente al papel delgado y liviano, por lo que cada vez que alguien tira de la cadena del baño antes que tú, los gérmenes salen disparados de la taza del inodoro al aire y luego, inevitablemente, se asientan en el papel higiénico sobre el que tú te acabas sentando.

Las tazas de inodoro, sin embargo, son superficies muy resistentes a los gérmenes, gracias a la forma en que están diseñadas de modo que aunque es inevitable que caigan en ellas gérmenes, al ser redondas muchos de estos acaban cayendo al suelo o fuera cuando alguien tira de la calidad.

¿Qué debes hacer entonces? Si por casualidad te encuentras con un baño público que protege los rollos de papel higiénico con una tapa de plástico o metal, estás de suerte, porque el papel estará libre de gérmenes. Puedes entonces usar un poco de ese papel para limpiar el inodoro, tirarlo y luego sentarte sin problema.

De lo contrario, siempre puede llevar contigo un paquete de pañuelos para usar en situaciones como estas y hacer lo mismo a lo explicado. O puedes confiar en la práctica comprobada de ponerse en cuclillas.