No vuelvas a ponerte esta ropa si vas a montar en avión: el serio aviso de los expertos

Cuando vuelas, quieres estar cómodo. Es normal y no eres el único. Y probablemente hayas tomado más de un vuelo usando ropa cómoda que no te apriete. Sin embargo debes ir con mucho cuidado ya que determinadas prendas no están para nada bien vistas en una avión. No tiene que ver con la elegancia o con el hecho de vestir bien o mal y sí con la seguridad de todo el pasaje. Toma nota y no vuelvas a ponerte esta ropa si vas a montar en avión, ya que los expertos aseguran que puede ser un peligro.

No lleves leggins o mallas en el avión

Una camiseta holgada o una sudadera y un pantalón de chándal puede ser de lo mejor para ir cómodo a la hora de coger un avión. Sin embargo si en lugar del pantalón optas por ponerte unos leggins o unas mallas, es posible que te den un toque de atención o de hecho puede incluso que no te dejen subir al avión, tal y como le ocurrió a una mujer hace algunos años con un vuelo de United Airlines.

El motivo para desaconsejar el uso de leggins a bordo de un avión, según un grupo de expertos del Reino Unido, tiene que ver con el hecho de que tras varias pruebas se llegó a la conclusión de que los tejidos sintéticos, especialmente si son de baja calidad, podrían incendiarse en caso de incendio dentro del avión.

Por el momento no existe normativa legal para prohibir que no llevemos mallas en un avión, pero sabiendo lo que se ha descubierto, parece ser una muy mala idea. Así lo reveló además una experta en aviación, Christine Negroni al periódico The Sun que, explicó de forma más detallada que las fibras sintéticas más fácilmente inflamables y que se deben evitar son : acetato, triacetato, nylon, poliéster y poliamida, telas acrílicas y las que contienen Elastano y Modal .

Qué tejidos es mejor elegir para subir a un avión

La experta recomienda entonces llevar tejidos naturales como el algodón, el lino o la seda , preferiblemente con un corte holgado. Y no sólo estos, ya que de entre todos los materiales, la lana se considera autoextinguible, es decir, no se incendia, al contrario te aísla de las llamas.

Por otro lado, entre los nuevos tejidos, las nuevas fibras obtenidas del maíz utilizadas para prendas técnicas y deportivas tienen una inflamabilidad extremadamente baja. Entre las fibras sintéticas, que se suelen utilizar para elastificar y hacer más resistentes las prendas de fibras naturales, el grado de inflamabilidad depende de la cantidad de fibra presente en el tejido.