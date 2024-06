No podrás viajar si esto: el nuevo documento obligatorio de la UE que te va a causar problemas

El documento que permite viajar a UE quizás te cause más de un problema, no vas a poder viajar sin él en tu maleta. Las normas han cambiado y lo han hecho de tal manera que ya debemos empezar a prepararnos por ver este tipo de medidas cada vez más extendidas.

En esencia, estamos ante un tipo de elemento que quizás nunca hubieras imaginado que fuera una realidad. Los viajes ya no son lo que eran y cada vez más se debe pedir autorización para poder acceder a determinadas partes del mundo, incluida la UE.

Sin esto en tu maleta no puedes viajar

Los acontecimientos históricos que nos golpean de lleno durante estos días son los que acabarán de darnos una serie de detalles que debemos tener en cuenta. Ha llegado el momento de empezar a pensar en viajar y para hacerlo, nos debemos remontar a un pasado que lo cambió todo.

La historia más reciente está marcada por los atentados a los Torres Gemelas que hicieron que viajar en avión fuera más complicado. Se exigían nuevas normas de seguridad que hacía que un viaje convencional acabase durando horas y horas de espera, además de que el riesgo fue enorme y cambió para siempre la forma de viajar.

Es la primera vez que se cierra el espacio aéreo de un país, pero lo que hemos vivido a posteriori también es difícil de creer. Nos enfrentamos a una pandemia que también acabó siendo un elemento que diferenció lo que teníamos que ver. Habrá llegado el momento de empezar a visualizar una serie de elementos importantes que quizás hasta la fecha no teníamos presentes.

El hecho de no salir de casa, de no viajar para evitar que los virus se propagasen o las largas cuarentenas de diferentes países acabó marcando un antes y un después. De la misma forma que lo hizo una serie de detalles que son fundamentales y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos pensado que se hicieran realidad.

Se pedían hasta las vacunas, a través de un certificado para viajar. Algo que a día de hoy no es necesario, pero eso no significa que dentro de la UE no se pida un documento esencial que nos ayude a organizarnos mejor estos viajes que pueden llegar desde cualquier parte del mundo.

Este es el documento obligatorio para viajar por la UE

Antes que nada, debes saber que no se pide a los residentes de la UE, es decir, si vives en España y eres español, no tendrás problemas para moverte por Europa. Algo que ha hecho con esta Unión es favorecer la movilidad, no solo para los que viajan en ella, sino también para los que quieren trabajar o establecerse en los países que forman parte de esta unión.

Se ha conseguido a través de una serie de documentos hacer más fácil la movilidad, pero, de nuevo, la historia nos hace parar un poco y pensar en lo que nos espera. Los cambios son significativos cuando estamos frente a unos elementos que se han convertido en esenciales y que quizás no tenemos en cuenta.

El Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), se crea con la finalidad de regular la llegada de viajeros de más de 60 países, incluidos Canadá o Reino Unido. Las fronteras cambian y se convierten en una especie de novedad importante que debemos tener en cuenta.

Europa se blinda ante la llegada de visitantes de otras zonas del mundo que solo podrán hacerlo bajo una autorización. Algo que ahora no era necesario y se ha convertido en una necesidad en estos últimos años, una situación que sin duda alguna se convertirá en algo que debemos tener en cuenta.

Habrá llegado el momento de pensar en aquellas personas que quieren venir a vernos o en todos aquellos que deberán estar pendientes de unos cambios que nos afectarán a todos. Con una Europa más exigente con el turismo, este podrá ser de mayor calidad y estar más vigilado, justo lo que necesitamos.

Una opción que se ha convertido en la mejor alternativa para viajeros y autóctonos. Puedes pedir este certificado siempre que cumplas con algunos requisitos fundamentales. Si no eres ciudadano europeo, residente legal en Europa ni cuentas con el visado Schengen. O no necesitas visado para viajar a Europa. Con estas dos opciones debes pedir esta tarjeta o autorización que te de el documento adecuado.

Estamos ante unos cambios importantes que a la larga vas a poder poner en práctica. De una forma o de otra, lo que te espera puede ser un cambio radical que seguramente podrás establecer de una manera diferente. Los viajes se volverán también más seguros ante muchas variables que es la historia la que va creando.