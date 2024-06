El apellido García no viene de donde te piensas: te quedarás impactado

El origen del apellido García quizás te acabe sorprendiendo ante un nombre que no viene de donde tú piensas, sino que tiene su origen en un lugar distinto al esperado. Este nombre tan español es uno de los que vemos más en todo el territorio. Más de un millón de personas en nuestro país no tienen de apellido y, aunque te guste o no, debes tener en cuenta que se trata de un nombre con una simbología que no debes dejar escapar. Estamos ante un elemento que realmente destaca y debes tener en cuenta.

Nos hacemos una idea de los apellidos y de su lugar de origen por el número de personas que lo llevan o por como son. Son detalles que se escapan de un árbol genealógico que quizás nos descubra que el origen de estos nombres está más lejos de lo que podríamos imaginar.

De donde tú piensas no viene

1.462.923 personas llevan este apellido según el INE, por lo que ocupa la primera posición de los apellidos que más españoles poseen. Por lo que conocerlo un poco más nos ayuda a saber de dónde viene gran parte de la población con la que vamos a coincidir.

No significa que sean familia ni mucho menos, son una estirpe familiar que se extiende por todo el territorio desde varias ramas, pero no necesariamente con una sola base. Al igual que el resto de los apellidos con alto número de personas que lo llevan, lo podemos encontrar en una gran variedad de lugares y en casi toda España. Siendo un elemento fundamental.

El segundo en número de personas que tienen este apellido es Rodríguez, que lo llevan en nuestro país 927.056 personas. Este nombre es plenamente castellano y tiene su origen en el apellido de reyes, las primeras referencias de este nombre las encontramos en el siglo XI.

Cierra este pódium de apellidos más comunes, González con unas pocas menos personas que el segundo, son en este caso 925.695, una cantidad ligeramente inferior a la que en este caso parece que son los visigodos y del propio nombre de Gonzalo del que deriva este apellido que llevan muchas personas en nuestro país.

Siguen a estos apellidos otros igual de famosos, Fernández (912.009 personas), López (869.944 personas), Martínez (832.525 personas), Sánchez (816.968 personas), Pérez (777.950 personas), Gómez (491.596 personas) y Martín (486.852 personas).

Este es el origen del nombre García

García es, pues el más numeroso de los nombres comunes de los españoles. Por lo que quizás despierta un interés mayor entre aquellos que quieren saber un poco más de este tipo de apellidos que son muy frecuentes, saber qué significan o de donde proceden es algo que todo queremos saber.

Empezaremos a descubrir el origen de García en un punto en el tiempo lejano. En este caso se cree que estamos ante un tiempo pasado anterior a los romanos, es decir, sería uno de los apellidos de más edad, más antiguo que muchos otros que están presentes en España.

García según los expertos procedería del norte de España, un lugar en el que se han generado una serie de lenguas propias que recogen las antiguas tradiciones. La Hispania prerromana sería el origen de este nombre que cronológicamente es más antiguo de lo que podríamos imaginar, pero también tiene algunas sorpresas más.

Según el historiador y heraldista Alberto Montaner Frutos el significado de García sería el de «oso». La palabra antigua de la que procede este apellido estaría en esas lenguas que estaban antes del latín, que es el punto del partido de las lenguas románicas entre las que se encuentra el español.

Sería una palabra de origen vasco la que nos llevaría a este apellido, sonaría como (h)artz, es decir, oso, en esta lengua. De hecho, se cree que evolucionó de (h)artzea que puede derivar en familia de osos que serían originarios de los pueblos iberos y también aquitanos que habitaron el norte de España o el sur de Francia.

Esta tendencia a reflejar una naturaleza que ha acabado siendo la protagonista de determinados momentos en el tiempo y en la historia. Por lo que, a partir de ahora, tendremos en este apellido tan común una muestra de orgullo, de conexión con la naturaleza y con unos animales que han sido más numerosos de lo que quizás nos hubiéramos imaginado.

Los García son una familia más común de lo que nos imaginamos, pero también más antigua y con un origen que puede llegar a ser sorprendente en muchos aspectos. Tocará pues estar muy pendiente de un nombre que quizás nos acabe sorprendiendo y nos haga estar muy atentos cada vez que veamos este nombre, ahora ya sabemos de dónde procede y qué es lo que significa, algo que quizás no teníamos en mente.