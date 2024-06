Este miércoles, 26 de junio, ha trascendido que los Mossos y la Policía Nacional han detenido a Carlos Navarro, conocido como El yoyas. El que fuera concursante de Gran Hermano ha sido arrestado en una masía de Anoia, ubicada en Barcelona.

«Detenemos un fugitivo en la Anoia que tenía en vigor una orden de investigación, detención e ingreso en prisión por violencia en el ámbito familiar, amenazas y malos tratos en el ámbito del hogar. El detenido estaba huido desde noviembre de 2022», han escrito los Mossos en la red social X (antiguo Twitter).

El televisivo decidió fugarse cuando, en noviembre de 2022, el juzgado de lo Penal número 5 de Gran Canaria emitió una orden de búsqueda y captura contra él. El catalán fue condenado a cinco años y ocho meses de cárcel por maltratar de forma continuada a su ex pareja, Fayna Bethencourt, y a los dos hijos que tiene en común con ella. Finalmente, ha estado un total de 19 meses fugado huyendo de sus problemas con la justicia.

Carlos ‘El yoyas’ en un evento. (Foto: Gtres)

Carlos y Fayna se conocieron en la casa de Guadalix de la Sierra, durante su participación en Gran Hermano 2. Se enamoraron e iniciaron una relación. La ya ex pareja no duró mucho tiempo en el reality de Telecinco porque El yoyas fue expulsado disciplinariamente a los 18 días de convivencia por diferentes comportamientos violentos hacia Bethencourt y hacia otro compañero. Por otro lado, la audiencia también expulsó a Fayna seis días después.

Una vez fuera del concurso, Carlos y Fanya tomaron la decisión de darse una nueva oportunidad en su historia de amor. Sin embargo, los problemas no tardaron en llegar, dado que Bethencourt empezó a sufrir agresiones y actos violentos por parte del ex concursante, que con el paso del tiempo derivaron en episodios más violentos.

La reacción de Fanya

A través de las redes sociales, Fanya ha reaccionado a la noticia de que su ex pareja, finalmente, ha sido detenida. De esta manera, no ha dudado en compartir en sus stories de Instagram una serie de publicaciones de sus seguidores, quienes se alegran de este desenlace. «Por fin un poco de descanso para Fanya», ha escrito uno de ellos. Por otro lado, también ha confesado que está temblando tras conocer la detención de Carlos Navarro. «Me avisó la policía hace un par de horas», ha confesado a Outdoor. «Estoy como en un sueño», ha finalizado.

Carlos ‘El yoyas’ y Fanya. (Foto: Gtres)

Desde que Fanya dio a conocer su situación hace ya, aproximadamente, dos años, han sido varias las ocasiones en las que se ha pronunciado sobre este duro episodio. «Mi torturador sigue en la calle. Es un prófugo, condenado que no está dónde tendría que estar. Es una situación injusta, que me está haciendo sufrir a mí y también a mis seres queridos», confesó en su programa de YouTube, A la que salta.