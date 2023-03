La detención y entrada en prisión de ‘El Yoyas’ podría ser inminente

Fue el pasado mes de noviembre cuando el Juzgado Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ordenó el ingreso en prisión de El Yoyas para cumplir una pena de cinco años y ocho meses por un delito de maltrato habitual y lesiones a su ex pareja, Fayna Bethencourt, y a los dos hijos que tienen en común. Desde entonces, ni rastro del acusado, que se encuentra actualmente en busca y captura.

Una situación que tiene a España entera en vilo y que podría llegar a su fin. Según ha comunicado Saúl Ortiz en Fiesta, la detención de Carlos Navarro podría ser inminente: «Esta noticia la quiero poner en cuarentena, pero espero y deseo por el bien de Fayna y su familia que esta noticia sea cierta y este miserable, este torturador, acabe en prisión por muchos años». Cuatro meses después, el programa se ha puesto en contacto con la afectada, que ha confirmado la información y ha denunciado que alguien lo está protegiendo hasta que el delito prescriba.

Según ha comunicado la ex pareja del huido, la policía podría estar muy cerca del sitio en el que se encuentra, lo que podría llevar a su detención inmediata. «Hace un par de días me comentaron esto, que mi situación es la siguiente. Dependemos de que lo vea alguien y llame a la policía y que la policía llegue a tiempo. He recibido pistas de más de uno, pero no lo quiero hacer público por si es cierto», ha informado Fayna en el programa presentado por Emma García.

En busca y captura

La polémica que rodea a El Yoyas viene de mucho tiempo atrás, cuando fue expulsado de Gran Hermano de forma disciplinaria por tener un comportamiento violento con su compañera y entonces pareja, Fayna. Tras el altercado, volvieron a darse una oportunidad, de la que nacieron los dos hijos que tienen en común. En enero de 2018, Carlos fue detenido por maltrato en la zona de Pozo Izquierdo, Gran Canaria, donde residía con su ex mujer. Entonces, el fiscal alegó que, en presencia de los niños, Navarro agredió a Fayna «en múltiples ocasiones, cogiéndola del cuello hasta elevarla del suelo, dándole patadas, puñetazos, amenazándola e insultándola con frecuencia».

En 2020, la también ex concursante de Gran Hermano le denunció por maltrato continuado hacia ella y sus hijos, dándole la razón la justicia y condenando a El Yoyas a cinco años y ocho meses de prisión por siete delitos de maltrato, amenazas, vejaciones y lesiones. Además de la pena de prisión, la sentencia decretó el alejamiento de su ex pareja y de sus hijos, así como la retirada de la patria potestad durante cuatro años y una indemnización de 12.000 euros para las víctimas.

Un año más tarde, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ratificó la sentencia de ingreso en prisión en los mismos términos. Pero el catalán no se presentó a la cita judicial para entrar voluntariamente en prisión, hecho que hizo que las autoridades emitieran una orden de busca y captura tras desatender el requerimiento del Juzgado de paz de Vilanova del Camí. Una orden que pesará sobre el ex concursante hasta el 3 de febrero de 2017, momento en el que dará un paso más y se acudirá a las Fuerzas de Seguridad del Estado para su localización e inmediato ingreso en prisión. Algo que podría no llegar a ocurrir si la información de Saúl Ortiz es cierta.