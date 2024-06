Los fans de Andy y Lucas no dan crédito a lo que ha pasado en su último concierto

Andy y Lucas, uno de los dúos más emblemáticos y queridos en España, han dejado una huella imborrable en la música nacional. Andrés Morales y Lucas González, autores de éxitos inmortales como ‘Son de Amores’ o ‘Tanto la quería’, anunciaron su disolución en noviembre de 2023. Esta noticia conmocionó a sus seguidores, quienes han seguido con devoción cada paso de su gira de despedida, un proyecto titulado ‘Nuestros últimos acordes’ que se encuentra en sus fechas finales. El último concierto del dúo tuvo lugar en Málaga y fue allí donde ocurrió un momento inolvidable que dejó a todos boquiabiertos.

El Festival de Selvatic en Málaga se convirtió en el escenario de una de las noches más emocionantes para los fans de Andy y Lucas. Las entradas se agotaron rápidamente para este evento y no era para menos: el dúo interpretó los temas más icónicos de sus veinte años de carrera. Canciones como ‘Quiero ser tu sueño’, ‘En tu ventana’, ‘Celos’ o ‘Carita morena’ resonaron con fuerza, desatando la locura entre el público malagueño que se despedía de sus ídolos.

Sin embargo, más allá de la impecable interpretación musical, hubo un instante que capturó la atención de todos y se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales. Al mismo tiempo que se desarrollaba el concierto, se jugaba un partido crucial entre el Málaga y el Nàstic, donde ambos equipos competían por el ascenso a Segunda A. En el minuto 124 del partido, el equipo de Sergio Pellicer marcó el gol del empate 2-2, asegurando su ascenso a la categoría profesional. En ese preciso momento, Andy y Lucas detuvieron el concierto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sevilla En Hora (@sevillaenhora)

Los cantantes celebran la mejor noticia

«Para, para, para», se escucha decir a los artistas en un vídeo compartido en redes sociales que rápidamente se viralizó. Acto seguido, anunciaron emocionados: «¡Ha metido el Málaga!». Las imágenes muestran a un público completamente eufórico al enterarse de que su equipo había logrado semejante hazaña. «¡Habéis subido!», exclamaron Andy y Lucas, mientras el público coreaba la tradicional canción de victoria, el ‘oeoeoe oe’.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. «Esto solo pasa en Andalucía», comentó un internauta en un vídeo de TikTok publicado por @jmfloresautor. Otros usuarios no tardaron en expresar su admiración: «Andy y Lucas tan humanos como siempre», «¡Qué grandes!» y «Málaga os queremos» fueron algunos de los comentarios que se podían leer. La publicación alcanzó más de 11.000 ‘me gusta’ y superó las 243.000 reproducciones, demostrando una vez más el impacto y el cariño que el dúo despierta entre sus seguidores.

Este concierto en Málaga no solo será recordado por su música, también por la conexión y empatía que Andy y Lucas mostraron con su público. En un momento de máxima emoción deportiva para la ciudad, los artistas supieron integrar esa alegría en su espectáculo, convirtiendo la noche en una celebración doble y en un recuerdo imborrable para todos los presentes.

La última gira de Andy y Lucas

La gira ‘Nuestros últimos acordes’ está llegando a su fin y con ella se cierra un capítulo dorado en la música española. Andy y Lucas, con su inconfundible estilo y sus letras emotivas, han dejado un legado que perdurará en el tiempo. Este último concierto en Málaga es prueba de que su música y su humanidad seguirán siendo recordadas con gran cariño, pero en el fondo es el principio de una historia mucho más grande.

El famoso dúo siempre será recordado con cariño, algo de lo que solo pueden presumir los más grandes. Andy se caracteriza por conectar muy bien con el público. La audiencia no le ha dado la espalda en ningún momento y ha seguido su amistad con Lucas desde el principio.

Así es la verdadera relación del dúo

Teniendo en cuenta que ambos son dos estrellas internacionales, es normal que se haya especulado mucho con sus respectivas vidas privadas, pero la verdad solo tiene un camino y siempre termina viendo la luz, por eso sabemos que Andy y Lucas nunca han tenido problemas entre ellos. Se ha llegado a decir que llegaban separados a los conciertos porque no se hablaban. Sin embargo, la realidad es que está muy unidos.

La salud de Lucas ha hecho que el grupo interrumpa su trayectoria, pero Andy no se plantea formar parte de otra banda. «Nos conocemos de toda la vida y estamos muy acostumbrados a estar el uno con el otro. Tampoco en estos momentos. Ahora mismo nuestra preocupación es que 2024 no va a poder ser lo mismo que 2023, así que vamos a hacer estos cuatro conciertos, y después Dios dirá. Dios dirá por la salud de Lucas. Lo mismo dentro de cuatro meses, Dios no lo quiera», comenta en ’20 Minutos’.