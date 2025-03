Ni podrida ni en mal estado: esta fruta apesta de forma natural y está prohibida en varios países

La fruta del durian es una de las más controvertidas y fascinantes del mundo. Conocida por su inconfundible olor, que es capaz de invadir cualquier espacio en cuestión segundos, el durian ha sido durante siglos un alimento básico en el Sudeste Asiático. Sin embargo, su fama no se debe sólo a su olor, sino también a su sabor único y sus propiedades nutricionales. Para muchos, esta fruta, que causa admiración y repulsión a partes iguales, es un misterio. ¿Por qué tiene este olor tan fuerte? ¿Qué hace que algunos la consideren un manjar y otros no soporten estar cerca de ella?

La característica más famosa del durian es, sin lugar a dudas, su olor. Mientras que en algunas partes del mundo este puede ser descrito como una mezcla de olores desagradables, en Asia es simplemente una parte de la experiencia. La cáscara del durian, dura y espinosa, esconde una carne cremosa que al abrirla emite un aroma tan intenso que, en muchos lugares, se ha convertido en un verdadero inconveniente. En países como Singapur, Malasia y Tailandia, es habitual encontrar encontrar carteles en lugares públicos que prohíben la entrada a personas que lleven consigo esta fruta.

Durian, la fruta más ‘apestosa’ del mundo

El durian es una fruta tropical conocida principalmente por su olor, que la ha hecho famosa en todo el mundo. Su cáscara es dura y espinosa, lo que requiere el uso de guantes para su manipulación. De color verde o marrón, la cáscara es tan gruesa que puede parecer impenetrable, pero una vez abierta revela su pulpa suave y cremosa en tonos que varían entre el blanco y el amarillo.

Aunque la descripción de su olor pueda parecer exagerada para algunos, el Instituto Smithsonian, conocido por su rigurosidad científica, lo ha comparado con «trementina y cebolla combinados con un calcetín usado de gimnasio». Esto da una idea de lo fuerte que puede llegar a ser su presencia, algo que no pasa desapercibido ni siquiera a aquellos que ya están acostumbrados a esta fruta.

En cuanto a la carne del durian, tiene una textura cremosa que recuerda a un aguacate maduro, pero con un sabor mucho más peculiar y multifacético. Algunos lo describen como una mezcla de queso, caramelo, ajo y almendras, un conjunto tan inesperado que puede sorprender incluso a los paladares más experimentados.

En muchos países asiáticos, el durian no sólo se come crudo, sino que también se utiliza en una variedad de platos, tanto dulces como salados. El helado de durian es muy popular en Singapur, y ofrece una manera más «suave» de disfrutar esta fruta sin enfrentarse directamente a su fuerte olor.

Valor nutricional

Una de sus principales características es su alto contenido en carbohidratos, especialmente azúcares naturales, que le otorgan un valor calórico considerable. En 100 gramos de durian, se encuentran aproximadamente 147 calorías, lo que lo convierte en una fruta bastante energética. Este valor lo hace ideal para personas que necesiten una gran cantidad de energía, como deportistas.

El contenido en fibra del durian también es significativo, lo que contribuye a una digestión saludable y ayuda a regular los niveles de colesterol. Su contenido en grasas es relativamente alto para una fruta, con alrededor de 5 gramos por cada 100 gramos, mayormente grasas saludables.

El durian es una excelente fuente de vitamina C, un potente antioxidante que fortalece el sistema inmunológico, ayuda en la reparación celular y combate los daños causados por los radicales libres. Además, es rico en vitaminas del complejo B, como B6, que es crucial para la función cerebral y la producción de hemoglobina.

También contiene minerales como el potasio, esencial para el funcionamiento adecuado de los músculos y el sistema nervioso, y magnesio, que ayuda a mantener la salud ósea y la función muscular.

Prohibiciones

En países como Singapur, Malasia y Tailandia, existen prohibiciones explícitas en cuanto al consumo y transporte de esta fruta en lugares públicos cerrados, como hoteles, medios de transporte y aeropuertos. Los espacios donde se permite su consumo suelen ser zonas al aire libre o mercados especializados, donde se puede disfrutar sin que su olor perturbe a otros.

Además, muchos medios de transporte, como autobuses y trenes, imponen estrictas reglas para evitar que los pasajeros lleven esta fruta a bordo, por lo que, a la hora de viajar, es importante conocer las normas locales.

En definitiva, el durian es una fruta que no deja indiferente a nadie. Si alguna vez estás en el Sudeste Asiático, no pierdas la oportunidad de probar esta fruta; puede que te sorprenda, o tal vez no. Su textura es suave y casi untuosa, similar a la de un aguacate muy maduro, mientras que el sabor es complejo y combina notas de dulce, salado, amargo y cremoso, lo que hace que su perfil gustativo sea único. Por algo es conocido como «el rey de las frutas».