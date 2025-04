Ni monacita ni diamante: éste es el mineral más raro del mundo y sólo se ha encontrado una vez

Hay un mineral que ha sido considerado el más raro del mundo, es un ejemplar único, ya que sólo se ha encontrado una vez en nuestro planeta. Los amantes de las gemas y de las piedras preciosas o semipreciosas conocen perfectamente las propiedades de cada una de ellas. Son pequeños trocitos de un elemento que puede ser fundamental. Por lo que, tenemos que empezar a pensar en lo que tenemos por delante, una serie de detalles que acabarán afectándonos de lleno.

En estos días que nos están esperando, debemos considerar una serie de propuestas que hasta el momento no esperaríamos y que, sin duda alguna, nos pueden hacer reflexionar un poco más sobre lo que nos está esperando. Son días de visualizar un poco mejor la gran riqueza geológica de la que disponemos. En especial, si tenemos en cuenta lo que nos está esperando en estos días que quizás no pensábamos que tendríamos que afrontar. Este mineral es el más raro y caro del mundo, algo que debemos empezar a tener en cuenta en estas jornadas que hasta la fecha no habíamos ni imaginado.

Ni diamante ni monacita

La monacita es uno de esos minerales que seguramente no hemos visto nunca. Su rareza hace que se convierta en una auténtica novedad destacada, un elemento que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves.

Tocará estar pendientes de algunos detalles que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Una situación del todo inesperada que puede acabar siendo la que nos haga reaccionar en estos próximos días. Habrá llegado ese día en el que quizás nos sorprenda el nombre de un mineral que puede dejarnos sin habla.

El blog de los expertos de GTD definen este material como: «Llega el tiempo del torio, el nuevo rey de la energía nuclear. La monacita es el mineral del que se extrae el torio pero su aspecto final es parecido al acero. Su nombre, torio. Su número atómico, 90. Su símbolo, Th. Constituye uno de los elementos de la serie de los actínidos. Es radiactivo con una vida media de aproximadamente 1.4 x 1010años. Tiene un peso atómico de 232.038. La temperatura a la cual se funde el torio puro no se conoce con certeza; se cree que es cercana a 1750º C. Densidad de 11.7 g/ml. El metal masivo es de color plateado, pero pierde el brillo por una exposición prolongada a la atmósfera. La monacita, el mineral de torio más común y el más importante desde el punto de vista comercial, está ampliamente distribuida en la naturaleza. El óxido de torio se ha empleado también incorporado al tungsteno metálico, y sirve para producir filamentos para lámparas eléctricas. Se emplea en catalizadores para facilitar ciertas reacciones de química orgánica y tiene aplicaciones especiales como material cerámico de alta temperatura. El metal o sus óxidos se utilizan en algunas lámparas electrónicas, fotoceldas y electrodos especiales para soldadura. El torio tiene aplicaciones importantes como agente de aleación en algunas estructuras metálicas».

El valor de este mineral se compara al del diamante, pero cuidado, porque también debemos empezar a tener en cuenta que estamos ante una nueva era. Los minerales van cobrando protagonismo a medida que se van investigando y conociendo más.

Este es el mineral más raro del mundo

Sólo se ha encontrado una vez, un mineral de esos que sorprenden por la manera en la que está formado. La tierra nos sorprende y nos da una serie de elementos que pueden acompañarnos en estas últimas jornadas en las que todo acabará siendo posible.

El blog de Drivingeco nos presenta este mineral: «En 2010, en un mercado local de Myanmar, el Dr. Kyaw Thu descubrió kyawthuite, una gema roja anaranjada que hoy ostenta el título de mineral más raro del mundo. Con solo un espécimen de 1.61 quilates oficialmente reconocido, su fórmula única de bismuto y tungsteno ha cautivado tanto a científicos como a coleccionistas. Exhibida en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, esta gema ofrece nuevas perspectivas sobre la complejidad mineralógica de la Tierra»-

Siguiendo con la misma explicación: «Con una sola pieza conocida en el mundo, la kyawthuite no tiene paralelo en el ámbito mineralógico. El cristal de 1.61 quilates, descubierto en el Valle de Chaung Gyi, cerca de Mogok, Myanmar, se identificó en un mercado local por el Dr. Kyaw Thu, un renombrado mineralogista birmano. Su composición química, Bi3+W6+O6, es notablemente inusual, combinando bismuto y tungsteno, dos elementos raramente asociados en la naturaleza. El mineral fue oficialmente reconocido por la Asociación Mineralógica Internacional en 2015, consolidando su estatus como el más raro de la Tierra. Su color rojo anaranjado, pleocroísmo (que varía de rojo a amarillo) e índice de refracción de 2.57 lo convierten en una joya singular, no solo por su rareza, sino también por sus fascinantes propiedades ópticas y físicas».