Ni la Lista Robinson lo salvó: recibió llamadas de Yoigo, denunció y el caso dio un giro inesperado

No lo salvó ni la Lista Robinson

La Lista Robinson es un recurso que debemos conocer y que sin duda alguna nos puede ayudar a escapar de más de un apuro. Es una forma de mantener a buen recaudo nuestros datos, por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por este recurso.

Tal y como se presenta la Lista Robinson: «Es un servicio gratuito de exclusión publicitaria, a disposición de los consumidores, que tiene como objetivo disminuir la publicidad que éstos reciben. El Servicio de Lista Robinson se enmarca en el ámbito de la publicidad personalizada, es decir, aquella publicidad que recibe un usuario direccionado a su nombre. Para el progreso de la actividad económica, el tratamiento de datos de carácter personal es vital. En particular, los tratamientos de datos con fines publicitarios se reconocen en el Reglamento (UE) 2016/679. El fomento del legítimo ejercicio de dichas actividades debe conciliarse necesariamente con el respeto al derecho a la protección de datos de las personas.

Por ello resulta necesaria la búsqueda del equilibrio entre el derecho a la protección de datos y el legítimo tratamiento de los mismos. Esto queda plasmado en la normativa vigente: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Su objetivo principal es proteger las libertades públicas de las entidades y los derechos fundamentales de los ciudadanos, estableciendo unas obligaciones para toda entidad que realice tratamientos de datos de carácter personal. Asimismo, en lo que se refiere a las comunicaciones comerciales realizadas a través de llamadas telefónicas, correo electrónico, SMS o equivalentes, es necesario tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones y la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico».

Recibió llamadas de Yoigo acabó denunciando

La realidad es que una persona que estaba dentro de esta lista siguió recibiendo llamadas de una comercializadora en un caso que ha dado la vuelta a todo lo que conocemos. Lo que sucedió se explica en el portal Mobileworldlive: «Según el portal Banda Ancha, la investigación de la AEPD se inició tras la denuncia de un particular que recibió numerosas llamadas comerciales no solicitadas para la venta de productos de Yoigo, a pesar de tener su número inscrito en la Lista Robinson, un registro de exclusión publicitaria. El usuario aportó capturas de pantalla de las llamadas entrantes que acreditaron la recepción de varias llamadas desde tres números móviles diferentes. Inicialmente, el caso se archivó, ya que Xfera Móviles, la sociedad detrás de Yoigo y perteneciente al grupo MásMóvil, aseguró que no había autorizado ninguna acción comercial desde esos números. Sin embargo, el denunciante recurrió el archivo del caso y la AEPD lo reabrió, descubriendo que los números pertenecían a Lebara, una marca también del grupo MásMóvil que comercializa exclusivamente líneas prepago».

La empresa acabó con una sanción de 70.000 euros que ha acabado siendo una de las que representa esta terrible advertencia que puede acabar siendo una dura realidad. Sin duda alguna, detrás de estas llamadas han acabado destapando una serie de irregularidades que implican DNIs falsos asociados a líneas de prepago entre ellas.

