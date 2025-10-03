Ni gris ni blanco: el color tendencia para que tu cocina parezca más grande

Hay un color que es tendencia para que tu cocina parezca más grande, no es ni gris ni blanco algo que puede sorprenderte. Son tiempos de buscar las formas para maximizar nuestras inversiones y hacerlo de la mejor forma posible. Con la mirada puesta a una serie de novedades que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, se convertirán en las mejores opciones posibles. Algo tan sencillo como cambiar de color un espacio, puede hacer que lo veamos modificado del todo.

Son tiempos de aprovechar al máximo cada rincón de nuestra casa para ponerla a nuestro gusto. Una forma de que se vea en perfectas condiciones y que puede acabar de darnos aquello que necesitamos y más. Son días de ver qué podemos hacer para que nuestra cocina tenga las dimensiones que siempre hemos soñado. Sin necesidad de hacer obras y con sólo una buena mano de pintura, podremos obrar el milagro. Tener la cocina de nuestros sueños, nunca ha sido tan sencillo como hasta la fecha, es hora de saber cómo conseguir que se vea más grande con un color que potenciará este espacio de una forma nunca vista.

Ni blanco ni gris

En general, optamos por colores claros, porque acaban siendo los que nos garantizan una casa más grande. Es una manera de verla tal y como siempre hubiéramos imaginado, gracias a un juego de luces que se consigue iluminando al máximo el espacio.

Es como si realmente pudiéramos obtener un marcado cambio con pequeños gestos que acabarán siendo los que nos marcarán muy de cerca. Con un plus de buenas sensaciones y la pintura correcta, hemos conseguido hacer grandes cambios en cualquier espacio.

Una buena mano de pintura y un suelo nuevo pueden dar como resultado una casa nueva y quizás la cocina de nuestros sueños. Lo que vamos a acabar necesitando son una serie de cambios que llegan sin avisar y que pueden acabar marcando unos días en los que la cocina gane protagonismo y visualmente hasta metros cuadrados.

El gris es siempre una opción que compite con el blanco, para lograr ese cambio que queremos ver materializarse en esta habitación, pero cuidado, no necesariamente puede dar como resultado el final que deseamos. Son tiempos de aprovechar al máximo todos los recursos de qué disponemos, incluida una cocina que se transformará en la de nuestros sueños.

Este es el color tendencia para que tu cocina se vea más grande

Hay un color que es tendencia y que conseguirá que tu cocina se vea mucho más grande. Será el momento de empezar a pensar en las formas de hacer realidad ese sueño que quizás esté más cerca de lo que nos imaginaríamos. Una cocina enorme y además a la moda.

Los expertos del blog británico Furnitop nos explican que: «La cachemira es un tejido cálido y excepcionalmente suave considerado un bien de lujo. Producido a partir de la lana de las cabras de cachemira, es altamente duradero. Su tono beige natural es una de las características de esta fibra. Los fabricantes de muebles, gracias al uso de tecnologías de producción modernas, pueden reproducir fielmente la apariencia e incluso la textura de la cachemira. Los sofás, sillones y frentes de muebles de color cachemira son actualmente extremadamente populares. Añaden un carácter exclusivo a los interiores, aunque esa no es su única ventaja. Una cocina de cachemira tiene un aspecto ligero y elegante, que combina perfectamente con electrodomésticos modernos y accesorios de cocina de diseño».

Las opciones para combinar este tono son enormes: «Aquí hay muchas posibilidades. Una de las opciones más ligeras y neutras es la cachemira y el blanco. Ampliará visualmente un espacio pequeño y lo iluminará, lo que lo convierte en una opción perfecta para espacios pequeños. La mencionada combinación de cachemira con negro, antracita o gris funcionará bien en diseños modernos e industriales. El contraste de color añadirá carácter a la cocina. Este tipo de muebles también se puede combinar con delicados colores pastel, cremas y beiges, creando una decoración espaciosa que se refiere, entre otros, a una estética retro (por ejemplo, cachemira + menta)».

Además de con los muebles, puedes combinar este tono con unas encimeras que pueden hacer brillar aún más tu cocina, estos mismos expertos apuntan a este ipo de combinaciones:

ncimeras de madera: los frentes de color cachemira combinados con una pantalla de madera traerán una sensación elegante y natural a su cocina y calentarán visualmente el espacio; puede elegir encimeras de madera maciza o modelos hechos de tablero de muebles laminado altamente duradero, que es resistente a daños, humedad y manchas;

encimeras hechas de piedra o un material que imita el mármol o el granito: esta combinación le dará al interior un carácter exclusivo; el mármol claro complementará los accesorios de cocina de oro, mientras que el granito oscuro se puede complementar con un fregadero negro y un grifo negro, creando un todo coherente y moderno;

encimeras de color concreto o encimeras hechas de cuarzo sinterizado que imita el hormigón en bruto: esta solución atraerá especialmente a las personas a las que les gusta la estética de loft e industrial.