Una lata abierta en la nevera puede estar un número máximo de tiempo, de la mano de una serie de detalles que pueden acabar siendo claves. Por lo que, tenemos que empezar a prestar especial atención a lo que comemos y a cómo y cuándo lo hacemos. De la mano de una serie de elementos que actualmente debemos empezar a tener en consideración, determinados alimentos que comemos casi que a diario o en especial los fines de semana.

El viernes, sábado o domingo, con más tiempo para estar en casa, podemos disfrutar de una serie de ingredientes que pueden ser claves y que quizás hasta la fecha no habíamos ni tenido en consideración. Habrá llegado el momento de apostar claramente por ese vermut que se compone de algunas latas, los mejillones, los berberechos y, en general, el marisco, no tiene desperdicio, aunque hay un ingrediente que suele generar más de un debate. Las aceitunas no son del gusto de todos, se dice que en las parejas hay siempre uno al que no le gustan. Si te han sobrado las aceitunas del vermut del fin de semana, quizás no puedas aprovecharlo para la semana que viene.

Ni una semana ni un día

Todos tenemos alguna que otra lata abierta en la nevera. Desde la típica lata de aceitunas que parece que está muy presente de una manera que quizás no esperaríamos, hasta una lata de algún espárrago o de esos tomates que nos han servido para preparar una buena salsa.

Estamos viviendo unos días en los que quizás hasta la fecha no hubiéremos tenido en consideración, sino que simplemente deberemos tener en cuenta que son alimentos que han sido creados para durar muchísimo, en unas condiciones en concreto. Cuando abres la lata, pierde esa facultad de mantenerse en perfectas condiciones.

En realidad, estamos ante una serie de elementos que pueden ser los que marcarán una diferencia importante. Son días de cambios en los que todo puede ser posible, empezando por una lata abierta que, aunque esté en la nevera, no quiere decir que tenga una vida larga.

La nevera puede ayudar a que los alimentos se estropeen más tarde, en especial si tenemos en cuenta que estamos ante un elemento que puede acabar siendo esencial en todos los sentidos. Los expertos han lanzado la voz de alerta ante lo que nos espera.

Este es el tiempo máximo que puede estar una lata abierta en la nevera

Los expertos de Palacio de Oriente nos han dado una serie de motivos por los que no conviene dejar una lata abierta en la nevera. Los riesgos pueden ser enormes:

La mala conservación del alimento una vez abierto puede afectar a sus cualidades organolépticas, es decir, puede alterar su sabor, su olor, su textura o su aspecto.

Al estar dentro de una nevera hermética, es posible que se transfieran los aromas del contenido de la lata al resto de alimentos guardados.

Pueden formarse bacterias y hongos que sean perjudiciales para la salud o que el alimento se vea afectado por otros microorganismos que habiten en el frigorífico.

El mayor riesgo se encuentra en la reproducción de la bacteria Clostridium botulinum, unas toxinas que causan el botulismo.

Los componentes de la propia lata pueden contaminar el alimento que contienen. Las latas tradicionales pueden desprender partículas metálicas debido a la oxidación que puede producirse al abrirlas y entrar en contacto con el aire. En las latas que tienen en su interior un recubrimiento de plástico, el riesgo está en el bisfenol A (BPA).

So no te has terminado la lata de aceitunas o de tomate, debes dar un paso importante para que el contenido de esta lata siga siendo comestible al guardarlo en la nevera. Lo recomendable es cambiar el contenido a un recipiente de plástico o cristal. Así lo aconseja la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en su informe sobre cómo conservar los alimentos.

Que este envase esté bien cerrado ayuda a mantener las cualidades del producto.

En ese mismo recipiente, además del alimento, también hay que guardar el líquido original. Su líquido de gobierno mantiene las propiedades y el sabor. El producto debe estar cubierto en su totalidad.

No conviene almacenar este recipiente con las conservas en el frigorífico más de dos días.

Sin embargo, si sabemos que el consumo será pocas horas después de abrir la lata, se puede cubrir esta con papel transparente; aunque hay que tener en cuenta que este no es totalmente impermeable.

De esta manera podrás tener durante más tiempo los alimentos de la lata en la nevera. Con una combinación de sabores que seguro que te encantan y que no quieres tirar. Eso sí, aunque esté en un recipiente diferente, los alimentos no pueden estar una semana en la nevera.