Cuidado con el aceite de las latas: los expertos mandan un aviso importante

Los expertos mandan un aviso importante de lo que puede pasar con el aceite de las latas que comemos casi a diario. Somos un país de latas, las conservas se han convertido en la base de una alimentación barata y equilibrada. Dependiendo del tipo de ingrediente que acabamos utilizando para crear una serie de recetas espectaculares, obtendremos un resultado u otro, dependerá en gran medida de esa base que quizás acabe suponiendo un riesgo para nuestra salud.

Nos hemos dado cuenta tarde y quizás mal, de que somos lo que comemos, deberemos tener muy claro que cada bocado cuenta. Por lo que, tener en casa unas latas para disfrutar de una comida rápida y deliciosa quizás acabe siendo lo que marque una diferencia importante. Pero, más allá de disfrutar de la comida, hay un elemento que quizás debemos empezar a considerar. Saber dónde o cómo usar ese aceite que acompaña las latas puede llegar a ser especialmente importante. Sobre todo, si nos fijamos en lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante y que puede ser clave para estas jornadas repletas de salud y sin sorpresas.

Los expertos mandan un aviso importante

El aceite de las latas de conserva se ha convertido en un auténtico problema. Ya no tanto para los que lo mojan en pan o deciden aprovecharlo. Un pequeño manjar puede llegar de unas simples sardinas en lata, podemos aprovechar el aceite que las acompaña para hacer un delicioso huevo frito, ideal para mojar pan con todo el sabor de este pescado.

Es importante invertir en latas de calidad, será imprescindible hacerlo con las que usemos un buen aceite de oliva. Ese oro líquido que se ha convertido en un pequeño drama, aunque podemos empezar a ponerlo en práctica siempre que lo necesitemos.

Estos expertos advierten de un problema que va cobrando protagonismo, el lugar en el que ponemos ese aceite que no comemos. Tirarlo por el desagüe puede acabar generando auténticos problemas medioambientales que quizás desconocíamos, pero son una realidad.

El medio de comunicación finlandés Ilta-Sanomat explica que: «Anteriormente, pedimos a nuestros lectores sus opiniones sobre el funcionamiento de la cocina doméstica, tanto para cocinar como para almacenar alimentos. Entre otras cosas, la gente estaba dividida sobre dónde verter el exceso de aceite de los alimentos enlatados. Por supuesto, el aceite se utiliza principalmente para cocinar, pero no siempre conviene utilizar el aceite del pescado enlatado o de los tomates secados al sol en la alimentación. Pero ¿dónde vierten los finlandeses el aceite de los alimentos enlatados? La pregunta recibió más de 30.600 respuestas y los encuestados no se pusieron de acuerdo en absoluto sobre la forma ortodoxa de eliminar el petróleo. Un 38,9 por ciento de los encuestados vierte aceite en los residuos biológicos, mientras que casi otro porcentaje, un 37 por ciento de los encuestados, lo vierte por el desagüe».

Siguiendo con la misma explicación: «El 21,3 por ciento de los encuestados desecha el aceite en la basura mixta y el 2,7 por ciento en el inodoro. ¿DÓNDE se debe realmente desechar el aceite enlatado? Emmi Tuovinen, directora de desarrollo de Martta, nos recordó en nuestro artículo anterior que el aceite no debe tirarse por el desagüe. “Incluso si no usas aceite, no puedes tirarlo por el desagüe”, dijo Tuovinen. Al igual que la grasa del jamón de Navidad, el aceite vertido desde una lata en el desagüe se solidifica en las tuberías y, en el peor de los casos, provoca un bloqueo. Tuovinen explicó que una pequeña cantidad de aceite puede ser absorbida por los biorresiduos utilizando, por ejemplo, papel de cocina. Si hay más aceite de cocina, deséchelo sellándolo en una botella y colocando la botella en la basura mixta».

Cuidado con el aceite de las latas

La mejor forma de emplear este aceite de oliva es a través de una buena receta de cocina para poder degustarlo de una forma excepcional y evitar que sobre. Siempre y cuando sea de buena calidad, te proponemos esta idea que seguro que te sacará de más de un apuro.

Ingredientes:

1 lata de sardinas en aceite de oliva

3 quesitos

1 bote de aceitunas negras sin hueso

1 cucharada sopera de mayonesa o alioli

Elaboración: