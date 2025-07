Ni chino ni alemán: éste es el idioma con más palabras y uno de los más difíciles de aprender

El idioma con más palabras y uno de los más difíciles de aprender, te sorprenderá, no es chino, ni tampoco alemán. El aprendizaje de idiomas en este mundo cada vez más global es esencial. Son días en los que tenemos que empezar a pensar en una serie de novedades que pueden llegar a toda velocidad y que, sin duda alguna, acabarán siendo esenciales. Estamos ante algunos cambios destacados que pueden ser claves a la hora de aprender un idioma correctamente.

El número de palabras es un factor que influye en el aprendizaje. La manera de aprender a hablar correctamente es ir aprendiendo poco a poco unas palabras que van aumentando por momentos. Sin duda alguna, estamos ante una situación que puede ser esencial y que, en cierta manera, acabaremos obteniendo un plus de buenas sensaciones con pequeños detalles que acabarán marcando la diferencia. Es hora de apostar claramente por unos elementos que serán los que nos afectarán de lleno y que pueden acabar de darnos más de una sorpresa inesperada. Estamos ante un giro radical que puede ser el que nos acompañará en estos días.

Ni alemán ni chino

El alemán es un idioma complicado de aprender, nos guste o no, estamos ante las temidas declinaciones. Dependiendo del final de esta palabra o palabras pueden tener un orden en la estructura de una frase. No es fácil de aprender y menos si estamos ante una serie de elementos que pueden llegar sin esperarlo.

Este idioma cuenta con una gran popularidad, al ser un lugar en el que intercambian información algunas de las empresas más importantes del mundo. Pero no es el único, hay un idioma que va ganando cada vez más peso y lo hace de tal forma que concentra una gran parte del mundo económico, el chino gana fuerza.

Saber chino no es fácil, empezando por un idioma que poco tiene que ver con lo que sabemos. No tiene ningún parecido, además de aprender las palabras, tocará volver a partir desde 0 con una escritura que no parece sencilla, aunque lo será después de un esfuerzo considerable.

Estos dos idiomas no son fáciles, pero hay otro que se lleva el primer puesto y lo hace de tal forma que debemos prepararnos para lo peor. Es un idioma que demográficamente está muy extendido en el mundo.

Este es el idioma con más palabras y uno de los más difíciles de aprender

Te costará aprender desde cero un idioma que tiene millones de palabras, el árabe. Extendido en gran parte de África, es uno de los que tiene un peso mayor y acaba convirtiéndose en toda una odisea de conseguir dominar. Sobre todo con las dificultades que entraña conocerlo bien.

Desde el blog de tusclasesparticulares explican que: «En la actualidad, hay unas 530 millones de personas que hablan árabe, lo que lo convierte el quinto idioma más hablado mundialmente. De hecho, es el idioma oficial en más de 23 países, por lo que aprender árabe, te será de gran utilidad. Como se ha comentado anteriormente, el árabe es un idioma con muchas consonantes y pocas vocales, pero esta no es la única dificultad con la que te encontrarás. Otra gran diferencia con respecto al resto de idiomas, no solo el español, también el inglés, el francés, el italiano, etc. es que este idioma se escribe siempre de derecha a izquierda. A la hora de practicar el idioma por escrito, antes de empezar a hablarlo, deberás fijarte dónde colocas las letras. En el árabe, una letra colocada al inicio, la mitad o al final de la oración, puede cambiar totalmente el significado de la palabra».

Siguiendo con la misma explicación nos explican algunas ventajas de este idioma: «Los pronombres son opcionales. Como los verbos en árabe suelen ir conjugados del pronombre definido “so” no es necesario que le añadas a qué persona nos referimos, ya se entiende. No existen las letras mudas. A diferencia del español, en el árabe no hay “H” ni ninguna letra muda que te haga confundir más. Si es cierto, que en ocasiones no se pronuncia el artículo definido, pero ahora no debes preocuparte por ello.

No debes de conjugar el futuro o más bien, no es necesario que modifiques la conjugación del presente para referirte al futuro. Lo único que se hace en estos casos, es añadir la letra «س» al principio del verbo».

Por lo que, todo es cuestión de ponerse manos a la obra para aprender un idioma que puede acabar convirtiéndose en uno de los más hablados y conocidos del mundo. La demografía es la que manda y en el mundo hay cada vez más personas que hablan este idioma que puedes aprender online o en academias especializadas.