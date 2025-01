Ni cada 2 ni cada 3 semanas: la frecuencia con la que debes lavar tus vaqueros según la ciencia

La frecuencia con la que debes lavar tus vaqueros según la ciencia, puede llegar a sorprenderte. Esta prenda básica debe estar perfectamente organizada, sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante un tipo de elemento que puede acabar siendo el que marque la diferencia en todos los sentidos. Escoger el que mejor se adapte a nuestras necesidades es algo esencial que deberíamos empezar a cuidar en la medida de que todo encaje a la perfección.

Consiguiendo un tipo de elemento que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno en todos los sentidos. Una opción que podría acabar siendo el que marque una diferencia importante en estos días que tenemos por delante y que puede ser fundamental es conocer el cuidado de una de las prendas que más tenemos en el armario y que podría acompañarnos en una serie de elementos que pueden ser claves. Hasta el momento, quizás no habíamos tenido en cuenta que estamos ante un tejido que merece unos cuidados que hay que tener en cuenta antes que nada y que quizás desconocíamos. No será ni cada 2 ni 3 semanas cuando debas lavar tus vaqueros.

Ni cada 3 ni cada 2 semanas

Quizás tengas unos vaqueros de esos que hace tiempo que esperabas que llegasen a tu armario. Siguiendo con las recomendaciones de los expertos en este tejido, no se deben lavar mucho. Es decir, como cualquier otra prenda eso de quitarlos y que vayan directamente a la lavadora no es posible.

La realidad para que podamos disfrutar durante mucho tiempo de unos buenos vaqueros en plena forma es que debemos tener esta prenda siempre en plena forma. Con una serie de detalles que harán posible lo imposible, con algunas novedades destacadas que debemos tener en cuenta.

Un buen vaquero lo podemos tener en perfectas condiciones sin apenas necesidad de lavarlo cada 3 o 2 semanas. A excepción, claro está, de esas manchas que pueda tener la prenda. Es importante quitarlas, aunque no será necesario poner toda la pieza en la lavadora para conseguirlo.

Los expertos nos han dado un dato que puede poner los pelos de punta, la verdadera forma de lavar unos vaqueros que quizás hasta ahora no hubieras imaginado. Llega un destacado cambio que quizás no habías tenido en cuenta hasta ahora.

Esta es la frecuencia con la que debes lavar los vaqueros

Lavar los vaqueros es algo que puedes estar haciendo mal. Nos lo dicen los expertos que no dudan en aportar una serie de datos que quizás no sabías de esta prenda que realmente puede convertirse en el básico incombustible de nuestro armario.

Será mejor que te prepares para poder obtener aquello que realmente necesitas, un vaquero limpio y en plena forma que hasta la fecha no habías conseguido tener. Desde el blog de la marca Jack&Jones, nos dan una serie de datos que nos dejarán en shock: «Lo ideal para mantener tus pantalones jeans es no lavarlos durante los primeros 6 meses, ya que de esta manera se consigue que tus pantalones nuevos acentúen las arrugas naturales y ofrezcan un aspecto único. Por ello cada vez que te los pongas en vez de lavarlos, simplemente airéalos. Si ya has usado repetidas veces los pantalones y sientes que necesitan un lavado, lo mejor es realizar un lavado rápido y sin agua. Este tipo de lavado consiste en coger una bolsa hermética, meter tus pantalones denim dentro y meter esta bolsa en el congelador. El frío se encargará de neutralizar los errores y matar bacterias. Si tu problema consiste en que has estado expuesto en sitios con olores fuertes como por ejemplo una barbacoa, simplemente consigue un spray que neutralice los olores y ponlos a airear. Cuando ya no quede más remedio que lavar tus vaqueros denim con agua, esta debe estar siempre fría, ya que esto ayudará a mantener el color. Algo que debes tener en cuenta, es que estos deben estar al revés y con los botones abrochados, de esta manera no sufrirán daños por recibir golpes dentro del tambor de la lavadora».

No 2 ni 3 semanas, sino unas cuantas más es lo que tendremos que esperar, en especial durante los primeros meses de vida de esta prenda. Además nos dan un dato que debemos conocer: «También debemos saber que no debemos usar la secadora, ya que uno de los procesos por los que pasan los vaqueros en su creación es el de estirado y encogimiento. Por ello la secadora puede realizar ese efecto de encogimiento haciendo que te queden justos y más cortos. Si prefieres no meter tus jeans vaqueros a la lavadora, puedes mimarlos lavándolos a mano. En este caso debemos tener cuidado de no pasarnos con el jabón y no utilizar suavizante, ya que este deteriora el algodón debido a sus componentes químicos. Este deterioro hará que con los años desaparezca el algodón y que te quedes con unos pantalones vaqueros deformados y de fibras sintéticas».