National Geographic lo confirma: este pueblo está al lado de Madrid y se come muy bien

El National Geographic lo tiene muy claro, sabe perfectamente el pueblo de Madrid en el que mejor se come. La gastronomía es uno de los alicientes a la hora de salir de casa, comer un poco mejor puede convertirse en una manera de lograr disfrutar de un tipo de alegría que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Hay lugares en los que se come peor o mejor, pero seguro que acaban causándonos huella de una manera o de otra.

Siendo un elemento que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Por lo que, habrá llegado ese momento en el que empezamos a visualizar determinados cambios que irán de la mano y que pueden acabar siendo los que nos inviten a pensar en todo lo que está por llegar. Afrontamos una escapada que nos invita a comernos la vida y el mundo, empezando por un pueblo en el que disfrutaremos de la auténtica cocina española de toda la vida, muy cerca de Madrid. Anota este lugar, se ha ganado a pulso su buena fama.

Lo confirma National Geographic

La revista National Geographic se ha convertido en una de las más reconocidas del mundo para los amantes de los viajes, la geografía y los grandes descubrimientos. Nos ha ayudado a descubrir el pueblo que tenemos cerca de casa que puede acabar siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades.

Es hora de apostar claramente por un descubrimiento que hará que nuestro paladar disfrute al máximo. La comida acaba provocándonos una serie de sentimientos que debemos tener en cuenta y que acabarán de darnos aquello que realmente necesitamos un recuerdo o una emoción que puede repetirse.

Recordamos esos pucheros de la abuela que nunca más han vuelto. Esa comida familiar en la que nos reuníamos todos y disfrutábamos de unas risas, además de unos platos espectaculares. Pero cuidado, porque además de estos elementos, hay un factor que nos invita a salir de casa.

Conocer un pueblo que está muy cerca de Madrid y puede darnos aquello que necesitamos es posible y necesario. Si quieres comer muy bien a buen precio, no es necesario que te vayas muy lejos, sino todo lo contrario. A pocos kilómetros de la capital de España está este pueblo que tiene fama, según el National Geographic, de ser de los lugares en los que mejor se come de España.

Este es el pueblo que está al lado de Madrid donde mejor se come

Sigüenza ocupa el número uno de un ranking en el que deberemos empezar a prepararnos para lo mejor. Una serie de elementos que serán los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos. Cuna de estrellas Michelin de renombre y de los típicos bares de tapas de esos que nos conquistan con bocados tradicionales que son una auténtica maravilla.

Puedes elegir el lugar en el que comer, siempre que te apetezca en un pueblo que tiene una buena carta de presentación. Según su página web: «La cocina seguntina destaca por su gran calidad, tradición y las buenas manos que la elaboran. Basada en productos de la zona, constituye un foco de atracción para aquellos que sean amantes de la gastronomía de toda la vida, con sus suculentos asados de cordero y cabrito en horno de leña; su sopa castellana y sus migas; y en otoño sus sabrosos platos de caza y los elaborados con las setas de la zona. Sin olvidarnos de los deliciosos postres elaborados con miel, las yemas y los bizcochos borrachos y los dulces de convento, como las trufas de las Hermanas Clarisas. También hay que hacer mención de la cocina creativa e innovadora, y del “tapeo” que complacerá al paladar más exigente por su gran variedad. A destacar los perdigachos y los torreznos acompañados del “fino seguntino”, la bebida típica de Sigüenza. Sigüenza Gastronómica organiza a lo largo del año diversos concursos, rutas y jornadas para poner en valor su patrimonio culinario».

Depende del día en el que te decidas a visitar este pueblo, quizás te encuentres con una agradable sorpresa: «El Concurso de Pinchos y Tapas medievales lo convoca el Ayuntamiento de Sigüenza en colaboración con la Red de Ciudades y Villas Medievales a la que pertenece el municipio. Se celebran a principio o finales de abril. Participan bares y restaurantes de la ciudad y de las pedanías. Cada establecimiento oferta una tapa (bebida no incluida) al precio de 2,50 €. El evento está dedicado a Santos García Verdes, el joven chef fallecido en 2013 que ganó el concurso en todas las ediciones en las que participó. En la elaboración de los pinchos y tapas es obligado utilizar ingredientes anteriores al descubrimiento de América. El Jurado, que es seleccionado por el Ayuntamiento entre conocidos especialistas del mundo gastronómico, tras probar las tapas elaboradas en directo, elige al ganador. Este concursará en la final organizada por la Red de Ciudades y Villas Medievales en otro de los municipios que la conforman».