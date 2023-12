Nadie lo puede creer: estas bolas mágicas se meten en la lavadora y secan la ropa

¿Te imaginas un dispositivo para la lavadora que acelera el secado de la ropa sin aumentar el consumo de electricidad, en estos tiempos en que las tarifas están por las nubes? Por increíble que parezca, es posible gracias a unas bolas mágicas que se meten en la lavadora. Sirven para disminuir la electricidad estática, suavizar la ropa y absorber la humedad durante el lavado o secado de la colada.

Las bolas mágicas para la lavadora que te cambiarán la vida

Si te preocupa el medio ambiente y buscas opciones más ecológicas y saludables que los suavizantes convencionales, estas bolas previenen las arrugas en la ropa durante el lavado, lo que ahorra tiempo y energía al evitar largas sesiones de planchado.

La recomendación de la marca es utilizar 3-4 bolas para cargas pequeñas y medianas, y 5-6 para cargas mayores. Además, ofrecen un consejo que resulta encantador: si solías utilizar suavizante para perfumar la ropa, puedes agregar unas gotas de tu aceite esencial favorito a las bolas al poner la lavadora.

Estas bolas, al carecer de productos químicos, resultan ideales para lavar la ropa de personas con pieles sensibles. Además, ofrecen una ventaja adicional: si tienes secadora, úsalas al lavar abrigos de plumas, cojines y edredones, ya que ayudan a restaurar el volumen original de los rellenos.

Las Navaris Bolas para lavadora y secadora están disponibles en Amazon por 13,99 euros, un precio más que justificado teniendo en cuenta que son reutilizables.

Los mejores trucos para hacer la colada

Es recomendable no sobrecargar la lavadora, ya que esto puede hacer que el tambor pierda el equilibrio y no funcione correctamente durante el ciclo de centrifugado. Además, es aconsejable mezclar prendas de diferentes tamaños en una misma carga. Según el sitio especializado en consejos para el hogar ‘AboutHome’, una carga que contenga únicamente prendas pequeñas puede no circular de manera adecuada, lo que podría resultar en un desequilibrio durante el lavado.

Es importante tener en cuenta que un exceso de velocidad en el centrifugado puede dañar los tejidos de las prendas, por lo que superar las 800/1.000 revoluciones por minuto no siempre es beneficioso para la ropa. Las prendas de algodón suelen requerir un centrifugado normal, mientras que la ropa sintética o aquella fabricada con mezcla de varios tejidos puede beneficiarse de un centrifugado más suave y reducido.

A menudo se comete el error de juntar toda la ropa sucia y meterla en la lavadora sin considerar otros factores. Separar la ropa no solo implica distinguir entre ropa blanca y de color, sino también considerar la temperatura recomendada de lavado, el tipo de tejido y el grado de suciedad de las prendas. Esto es fundamental para lograr un lavado más eficaz y eficiente, ya que diferentes prendas requieren programas de lavado distintos según estas características.

Utilizar una cantidad excesiva de detergente no dará mejores resultados y podría ocasionar problemas adicionales. El estado de la ropa después del lavado puede indicar si estás utilizando demasiado detergente: si huele intensamente a jabón o se siente rígida, es probable que hayas utilizado una cantidad excesiva. Es preferible abordar las manchas antes de meter la ropa en la lavadora.

Es crucial mantener la lavadora limpia para asegurar su óptimo funcionamiento. Esto implica realizar ciertas tareas de mantenimiento regularmente, como lavar el cajetín del detergente cada cierto tiempo, limpiar y secar la goma de la puerta después de cada lavado, además de dejar la puerta entreabierta para prevenir la acumulación de moho debido al exceso de humedad. También se recomienda ejecutar un ciclo de lavado sin ropa y utilizando un producto específico para la limpieza de la lavadora al menos un par de veces al año.