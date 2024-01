El modo ‘anti robo’ del iPhone que tienes que conocer antes de que sea tarde

Proteger nuestro iPhone contra robos va más allá de las medidas de seguridad convencionales, ya que los ladrones pueden utilizar tácticas como activar el modo avión para evitar la geolocalización y acceder al contenido sensible del dispositivo. Aunque Apple planea reforzar la seguridad en futuras actualizaciones, es fundamental conocer cómo prevenir esta situación.

El modo avión, presente en todos los smartphones, bloquea la transmisión y recepción de señales, dificultando la ubicación del dispositivo robado. Sorprendentemente, algunos ladrones pueden activar el modo avión sin necesidad de desbloquear el iPhone, eludiendo así el código de seguridad. Afortunadamente, existen estrategias para contrarrestar esta táctica y proteger nuestro dispositivo.

Una medida clave para proteger el iPhone contra robos es evitar el acceso al centro de control, el cual proporciona acceso rápido a configuraciones sin necesidad de ingresar al menú de ‘Ajustes’. Aunque esta función es conveniente, también puede facilitar que los ladrones impidan la localización del dispositivo. Cambiar esta configuración es fundamental para prevenir esta situación:

Con esta acción, evitarás el acceso al centro de control sin la validación por biometría o contraseña, brindando mayor seguridad contra el modo avión activado por terceros. Además, en este menú de ajustes, se pueden revisar otras configuraciones para restringir el acceso sin la debida autenticación, como la cartera que almacena códigos QR y otras funciones sensibles.

Cabe recordar que, desactivando la opción de modo avión, aún se puede rastrear el iPhone apagado a través de la función ‘Buscar’, garantizando una localización efectiva.

Con la reciente actualización iOS 17.3, Apple ha implementado la función «Protección de Dispositivo Robado», una medida de seguridad adicional para abordar el riesgo de accesos no autorizados y proteger datos importantes en caso de robo de un iPhone.

«Stolen Device Protection» utiliza el registro de ubicaciones frecuentes del usuario, como el hogar o el trabajo, para reforzar la protección contra robos. Cuando el GPS indica que el iPhone no está en una de estas ubicaciones familiares, se requiere el código de acceso y la autenticación biométrica (Face ID o Touch ID) para desbloquear el dispositivo y acceder a aplicaciones sensibles, incluyendo las bancarias. Además, realizar cambios en la contraseña del Apple ID implica un proceso que requiere dos autenticaciones con una espera de una hora entre ellas.

Sin embargo, el usuario de Twitter ThioJoe ha señalado una posible limitación de «Stolen Device Protection». ThioJoe descubrió que su iPhone reconocía un bar como ubicación familiar, a pesar de haber pasado solo unas horas en él. Este hallazgo plantea preocupaciones sobre la eficacia del sistema, especialmente en lugares donde los robos de dispositivos Apple son más comunes, como los bares.

La compañía podría necesitar abordar este problema y permitir a los usuarios gestionar las ubicaciones familiares de manera más personalizada.

⚠️⚠️⚠️ iPhone’s new Stolen Device Protection has a FATAL FLAW (but you can fix it) ⚠️⚠️⚠️

By default, the protections are nullified when at a «familiar location». The problem is you have NO CONTROL over what is «familiar». The feature apparently uses the «significant locations»… pic.twitter.com/NdWs7PoAdP

— ThioJoe (@thiojoe) January 23, 2024