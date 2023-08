El misterio de la 'demoniaca' mesa de Nulles en España

¿Qué pasaría si una mesa pudiera moverse por sí sola, responder a preguntas y revelar el futuro? Esto es lo que supuestamente ocurrió en el pueblo de Nulles, en la provincia de Tarragona, a principios de los años 70. Una vieja mesa de nogal se convirtió en el centro de atención de miles de curiosos que acudieron a ver el fenómeno paranormal que se había desatado. Este es a continuación, el misterio de la ‘demoniaca’ mesa de Nulles.

El misterio de la ‘demoniaca’ mesa de Nulles

Todo empezó cuando tres hermanos, María del Carmen, Rosa María y Juan Saumells, asistieron a una sesión de espiritismo en la localidad vecina de Porrera, donde había otra mesa con poderes sobrenaturales. Los niños quedaron impresionados por lo que vieron y decidieron probarlo con una mesa que había en el desván de su casa. Para su sorpresa, la mesa empezó a moverse cuando pusieron las manos sobre ella y a comunicarse mediante golpes en el suelo.

La noticia se extendió rápidamente por el pueblo y pronto llegaron visitantes de todas partes para ver la mesa de Nulles. La mesa no solo se movía, sino que también bailaba, caminaba a dos patas e incluso subía y bajaba escaleras. Además, respondía a las preguntas que le hacían sobre el pasado, el presente y el futuro, usando un código de golpes. Por ejemplo, un golpe significaba sí, dos golpes no, tres golpes tal vez y cuatro golpes no sabe.

La mesa parecía tener una especial afinidad con Rosa María, la hermana menor, que era la que más influía en sus movimientos. Algunos creían que la niña tenía algún tipo de poder psíquico o que era un médium que canalizaba a los espíritus. Otros pensaban que todo era un truco o una broma de los niños. Y otros más temían que la mesa fuera obra del demonio o que tuviera alguna maldición.

Convertida en una atracción turística

La mesa se convirtió en una atracción turística y una fuente de ingresos para el pueblo. Se cobraba 50 pesetas por verla y se destinaba el dinero a un fondo común para construir un complejo polideportivo. La mesa fue trasladada del desván a la casa del alcalde y luego al bar del pueblo, donde se hacían demostraciones públicas. La mesa llegó a ser tan famosa que incluso salió en la televisión y en los periódicos.

Pero el fenómeno no duró mucho tiempo. Al cabo de unos meses, la mesa dejó de moverse y de responder. Nadie sabe con certeza qué pasó o por qué se acabó el misterio. Algunos dicen que fue porque los niños crecieron y perdieron su sensibilidad especial. Otros dicen que fue porque la iglesia intervino y exorcizó la mesa. Y otros dicen que fue porque la mesa se cansó o se enfadó con tanta gente.

Lo cierto es que la mesa de Nulles quedó en el olvido y hoy en día nadie sabe dónde está ni qué fue de ella aunque se dice que permanece en una buhardilla del pueblo. Quizás algún día vuelva a despertar y a revelar sus secretos. O quizás solo fue un episodio más de la historia de los fenómenos paranormales que han fascinado y asustado al ser humano desde tiempos inmemoriales.