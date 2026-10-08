Miguel de Cervantes sobre los valores humanos: «Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida»

Miguel de Cervantes escribió hace más de cuatro siglos una reflexión sobre la libertad que todavía conserva una enorme fuerza. La frase aparece en boca de don Quijote durante la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, cuando el protagonista explica a Sancho por qué ningún lujo puede compensar la pérdida de independencia.

Una frase sobre la libertad

«La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos». Con estas palabras de Cervantes comienza uno de los discursos más conocidos de don Quijote. La reflexión aparece en el capítulo LVIII de la Segunda Parte, publicada en 1615, y culmina con una afirmación especialmente contundente: «Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida».

La escena tiene lugar después de que don Quijote y Sancho abandonen el castillo de los duques. Aunque allí habían recibido todo tipo de comodidades, el caballero considera que aquellos privilegios no podían compararse con sentirse verdaderamente libre. Cervantes introduce así una idea fundamental, que habla de que tener riquezas, comodidades o beneficios no significa necesariamente vivir con libertad.

El verdadero significado de la cita

La reflexión no se limita a defender la libertad física. Don Quijote también habla de las obligaciones que pueden surgir cuando una persona recibe favores o recompensas. En su razonamiento, esas obligaciones pueden convertirse en «atadura» que impiden que el individuo actúe con independencia. La libertad aparece, por tanto, relacionada con la capacidad de decidir y conservar la autonomía personal.

La palabra «honra» también resulta fundamental. En el mundo de Cervantes, no debe entenderse únicamente como reputación pública, sino como un concepto relacionado con la dignidad y la forma en que una persona se mantiene fiel a sus principios. Por eso, la frase une dos valores que el protagonista considera inseparables, que son la libertad para elegir y la dignidad para defender aquello que se considera justo.

Una idea que atraviesa el Quijote

La frase demuestra precisamente esa evolución. Detrás del personaje de Cervantes que protagoniza aventuras imposibles aparece un hombre capaz de detenerse y pensar sobre cuestiones universales. Libertad, dignidad, independencia y responsabilidad dejan de ser únicamente conceptos de su época para convertirse en asuntos que siguen formando parte de cualquier debate sobre los valores humanos.

La Segunda Parte del Quijote fue publicada en Madrid en 1615 por Juan de la Cuesta, y la Biblioteca Nacional conserva ejemplares de aquella edición histórica. Cervantes murió al año siguiente, en 1616, dejando una obra que terminaría convirtiéndose en una referencia fundamental de la literatura universal.