Este 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes, que, como ya sabemos, se identifica con diferentes bromas que puedes hacer o bien te hacen directamente. Aunque todo el mundo lo sabe, y es algo esperable, siempre hay quien se sorprende y cae ante ello. Mira las bromas más top en el día de los Santos Inocentes para hacer por WhatsApp.

Pues ahora a través de esta mensajería instantánea felicitamos el cumpleaños, la Navidad, la entrada de año y también realizamos bromas con el fin de alegrarnos el día.

Bromas para hacer por WhatsApp

Como consejo, lo mejor es no enviar de forma masiva las bromas, porque no todos somos iguales, y hay algunas bromas que no pueden sentar bien a todo el mundo. Así que escoge tu “inocente” para cada broma que hagas.

Llamadas falsas

Es una de las que puedes hacer a través de esta aplicación. Puedes grabar la llamada a una hora indefinida y grabarla, de manera que tu víctima escuchará algo realmente gracioso y podrás escuchar también cuál ha sido su reacción. Asegúrate de distorsionar tu voz para que no sepas que eres tú, hay diversos programas, muy fáciles y asequibles, que te permiten hacerlo.

Ubicación falsa en una isla

Hay algunas aplicaciones, como Fake GPS Location, que te permiten mandar una ubicación falsa y enviarla a tus “amigos” dándoles una broma y sorpresa con una dirección falsa, como si estuvieras en una isla o en un lugar paradisíaco en la otra punta del mundo. Tus amigos dudarán seguro porque parece totalmente real.

Embarazo

Es una de las bromas más típicas para hacer este día y en especial a través de whatsapp. Para que parezca más real, no basta con enviar a tus allegados un emoticono con una embarazada, si no una foto de un test de embarazo que sea positivo. Algunas mujeres se lo envían, a través de esta aplicación, a sus parejas, especialmente cuando no se lo esperan o tener hijos no entra ahora en sus planes.

Noticias falsas

También podemos enviar noticias falsas, que realmente no han ocurrido, pero que parecen reales porque aparecen publicadas en diversos sitios. Esto es porque diversas webs y aplicaciones nos ayudan a que esto sea posible con el diseño y formato que parece totalmente real.

Esperamos que en este día puedes hacer variedad de bromas, siempre que no hieran la sensibilidad de la otra persona, y tú seguro que caes.