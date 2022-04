Cada coche está equipado con varios tipos diferentes de luces, cada una con sus propios propósitos únicos e importantes. Es posible que algunas personas ni siquiera estén al tanto de todas las diferentes luces de un automóvil, pero es importante conocer cada una de sus luces, usarlas correctamente y mantenerlas con frecuencia. Descubre ahora toda la información sobre las luces del coche: cómo usarlas y cómo son cada una.

Luces del coche: cómo usarlas y cómo son

Si tienes poca experiencia conduciendo, puede que todavía no estés familiarizado del todo con las luces del coche. Es algo bastante normal, teniendo en cuenta que son varias y además cada una de ellas parece tener una función específica e incluso un momento muy concreto en el que deben encender. Veamos cuáles son y cuándo usarlas.

Luces de emergencia

Las de emergencia son luces intermitentes del automóvil que deben encenderse manualmente y que además son externas al vehículo. Solo deben usarse para emergencias. Úsalas solo en movimiento para advertir a otros conductores de un peligro más adelante. Úsalas cuando estés parado si estás causando un peligro u obstrucción, pero no las uses innecesariamente. Además, recuerda que el hecho de que los tengas puestos no significa que estés a salvo del tráfico que se aproxima. Otra cosa importante para recordar es que si las personas ven luces de emergencia parpadeando, pensarán que algo anda mal, así que asegúrate de usarlas solo cuando sea apropiado y recuerde apagarlas cuando haya pasado la situación peligrosa.

Luces altas/Luces bajas

Sus faros tienen 2 configuraciones diferentes, luz de cruce y luz de carretera. Las luces altas son muy brillantes y centradas en línea recta, a diferencia de las luces bajas que están dirigidas hacia afuera y ligeramente hacia abajo. Las luces altas pueden cegar a un automóvil que se aproxima, por lo que sólo deben usarse cuando no hay automóviles delante de ti. Por lo general, hay diferentes bombillas responsables de las luces bajas y las luces altas, por lo que si una se apaga, la otra puede seguir funcionando. Las luces altas son útiles para conducir de noche en carreteras sin iluminación. Recuerda apagarlAs cuando se acerque otro auto para evitar cegarlo.

Luces de freno

Obviamente, las luces de freno se encienden cuando te detienes, pero es importante usarlas y mantenerlas correctamente. Encender las luces de freno repetidamente cuando te detienes repentinamente puede ayudar a llamar la atención de los conductores detrás de ti y posiblemente evitar una colisión. Muchas personas no descubren que una luz de freno está fundida hasta que las usan. Para evitar una multa y que nos quiten puntos, verifica las luces de freno una vez a la semana pidiéndole a alguien que se pare detrás del automóvil mientras presionas los frenos.

Luces antiniebla

Una de las diferentes luces de un automóvil son las luces antiniebla. Mucha gente se pregunta al conducir con niebla qué luces se deben usar. Según el grosor, las luces altas o bajas pueden funcionar cada una mejor que la otra, pero tu automóvil también puede tener luces antiniebla que debes encender. El propósito de las luces antiniebla es hacerte más visible para otros conductores, en lugar de mejorar tu propia visibilidad. Por lo general, se ubican más abajo en el automóvil que los faros delanteros para que sean visibles debajo de la línea de niebla. Suelen ser de color amarillo o ámbar para llamar la atención sobre el vehículo. En una niebla densa, las luces altas pueden rebotar en la humedad del aire y hacer que te resulte más difícil ver. Las luces antiniebla te hacen más visible sin reducir tu propia visibilidad.

Luces de conducción diurna

La mayoría de los automóviles tienen luces de conducción diurna que se encienden automáticamente cuando el automóvil está en marcha para brindar visibilidad adicional a otros automóviles. Por lo general, hay una opción para desactivarlas si no las quieres llevar encendidas. Si está disponible, es útil configurar las luces en automático para que tu automóvil pueda ajustarse a la cantidad de luz detectable. Esto ayuda a garantizar la cantidad correcta de luz sin tener que estar pendiente de ellas constantemente.

Luces de posición

Las luces de posición están representadas en el panel de instrumentos por un símbolo de bombilla verde. Hay 4 luces de posición en cada automóvil , 2 en la parte delantera y 2 en la parte trasera. Si las 4 luces de posición son visibles hasta un mínimo de 150 metros, las luces situadas en la parte delantera del vehículo son blancas y las traseras son rojas.

Las luces de posición están destinadas principalmente a permitir que el vehículo sea visto por todos los usuarios que circulan por la calzada. Estas luces están destinadas a ser utilizadas en situaciones de poca visibilidad o de noche, cuando el usuario circula por una vía iluminada.

Bombillas de luces Led

Es importante conocer las diferentes luces de un automóvil y para qué se usan, pero también hay varios tipos diferentes de bombillas que puede usar para estas luces diferentes. Un ejemplo de un tipo de luz de automóvil es una bombilla de luz LED.

Las luces LED son un tipo de faro extremadamente eficiente desde el punto de vista energético y han comenzado a aparecer con fuerza en los faros modernos. Estos tipos de faros son versátiles y las bombillas se pueden formar en muchas formas diferentes. Esto permite que las luces LED se diseñen de formas nuevas y creativas tanto para los faros como para las luces traseras. Los fabricantes de automóviles están comenzando a utilizar este tipo de faros para dar a los automóviles una apariencia única. Las bombillas de luz LED tampoco se calientan tanto como las bombillas de luz tradicionales, lo que les da una vida más larga. Cambiar a faros LED puede ser justo lo que está buscando para obtener una apariencia brillante y única con una bombilla que tenga una larga vida útil.

Bombillas HID

Otro tipo de luz de automóvil que se puede usar para las diferentes luces de un automóvil es la bombilla HID. Al igual que las bombillas de luz LED mencionadas anteriormente, las HID se utilizan cada vez más en los automóviles modernos. Estos tipos de luces son únicas porque no tienen un filamento como la mayoría de las bombillas. La reacción provocada al disparar una corriente eléctrica a través de una bombilla circular llena de diferentes tipos de vapores y gases permite que la bombilla HID emita luz, y el fuerte haz de luz creado por la bombilla HID es ideal para los faros. Estas luces tardan un minuto en calentarse y alcanzar el brillo máximo, lo que puede ser una desventaja para los consumidores. Sin embargo, este tipo de luz de automóvil es ideal para darle otro aspecto brillante y único a los faros de su automóvil.

Es importante conocer las diferentes luces de un coche y cómo funcionan, así como los diferentes tipos de bombillas que puedes poner en ellas. Saber estas cosas puede hacerte más seguro en la carretera y más preparado para condiciones de conducción variables.