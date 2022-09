Lo que le puede pasar a tu cuerpo por tomar medicamentos caducados

Has ido a tomarte un medicamento y al guardar la caja, has visto que estaba caducado. Esta situación es más común de lo que nos pensamos y muchas veces, los prospectos no suelen indicar qué pasa con el medicamento cuando llega su fecha de caducidad. En esta situación es inevitable preguntarnos ¿Qué pasa si tomo medicamentos caducados? Aquí encontrarás la respuesta, no obstante, siempre será recomendable consultar con el médico o farmacéutico, sobre todo si era un medicamento para una enfermedad grave o que requiere tratamiento.

Tomar medicamentos caducados ¿Qué puede pasar?

Las autoridades sanitarias son claras con el procedimiento y recomiendan deshacerse de los medicamentos caducados, pues estos ya no están en las condiciones óptimas de consumo. La toma de un medicamento caducado puede hacer que este no sea eficaz contra una dolencia. Si solo te has tomado un calmante para mejorar los síntomas de un resfriado, talvez no notes cambio, no obstante, si el medicamento trata alguna enfermedad grave, garantizar su eficacia es más que importante.

La fecha de caducidad se puede encontrar en todos los envases de medicamentos y esta indicaría el fin del periodo donde se garantiza tanto la eficacia, como la seguridad del medicamento. Para poder determinar la fecha de cada medicamento, estos se exponen a condiciones ambientales extremas en el laboratorio, para determinar su fecha de caducidad exacta.

Además, también hay que tener otros factores en cuenta, la fecha de caducidad es esencial, pero si guardas los medicamentos en zonas demasiado húmedas o que reciben demasiado calor, se pueden alterar los componentes de los mismos. Lo mejor será buscar un lugar fresco y seco para almacenar los medicamentos o en el caso de necesidades especiales de un fármaco, seguir las indicaciones del mismo.

Que un medicamento preserve su eficacia depende de varios factores, los ambientales que comentábamos anteriormente son uno de ellos, pero también se tendrá en cuenta el principio activo, los conservantes y el empaque del medicamento. Como es difícil determinar qué medicamento siguen en buenas condiciones pasada la fecha, lo mejor es no consumirlos fuera de los límites establecidos. Así mantendrán el perfil de eficacia y seguridad estudiado.

¿Con qué fármacos tener especial cuidado?

El formato de los medicamentos es un factor esencial a tener en cuenta, los que son sólidos, como en comprimidos o cápsulas, suelen ser más estables y los líquidos, como los jarabes, pueden ser más delicados de mantener. Aún con todo, se deben vigilar con especial cuidado los medicamentos inyectables, pues nunca se deben poner después de la fecha de caducidad o si el líquido que se inyecta se ha vuelto turbio, aunque no esté caducado.

Además, se deberá revisar la fecha de caducidad de manera regular en medicamentos esenciales para una emergencia, como los usados en caso de choque anafiláctico. Estos siempre deberán mantenerse dentro de la fecha establecida, para poder asegurar su eficacia en caso de necesidad del paciente.