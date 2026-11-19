Finlandia está construyendo el depósito subterráneo de calor más grande del mundo la ciudad de Hyvinkää. Para llevar a cabo el proyecto, se han vertido 378 millones de litros de agua en una antigua zona situada junto a una carretera abandonada. El depósito tendrá una profundidad de 20 metros y una capacidad equivalente a la de más de 380 piscinas de tamaño estándar. Esta infraestructura permitirá cubrir parte de la demanda local de calefacción en uno de los países más fríos del mundo.

La compañía Hyvinkään Lämpövoima Oy es la responsable del proyecto y calcula que el sistema podrá suministrar calor a más de una cuarta parte de la población de la ciudad. El llenado comenzó en octubre de 2026 y está previsto que las obras concluyan a principios de la primavera de 2027. Para hacerse una idea de sus dimensiones, el volumen de agua almacenado equivaldría a llenar cinco campos de fútbol con una profundidad de 20 metros. En el interior, el agua alcanzará temperaturas de entre 40 y 90 grados. Para facilitar el proceso, se han instalado tres difusores situados a diferentes alturas.

Finlandia tendrá el depósito de calor subterráneo más grande del mundo

La instalación se encuentra en la antigua cantera de grava de Kulomäki y alcanza unos 20 metros de profundidad. Su superficie mide 225 por 165 metros, unas dimensiones que la compañía responsable compara con las de aproximadamente cinco campos de fútbol. En el interior, el agua se mantendrá a una temperatura de entre 40 y 90 °C. Para garantizar su circulación, se han instalado tres difusores a diferentes alturas que permiten introducirla y extraerla del depósito.

Durante la fase de carga, las bombas extraen el agua fría de la parte inferior y la conducen hasta un intercambiador de calor. Una vez calentada, regresa al depósito a través del difusor superior. Cuando llega el momento de aprovechar la energía almacenada, el proceso se invierte. El distribuidor intermedio, por su parte, se reservará para una futura bomba de calor o para incorporar calor residual a una temperatura más baja, de aproximadamente 70°C.

Durante los meses de verano, cuando la electricidad tiene un precio mucho más económico, la compañía calentará el agua mediante calderas eléctricas. Asimismo, utilizará también el calor residual procedente de instalaciones industriales cercanas.

Esa Vakkilainen, profesor emérito de sistemas energéticos de la Universidad LUT, destacó en un comunicado de la compañía publicado en 2025 que el almacenamiento de energía había evolucionado desde periodos de «horas y días a la escala de un año entero». También señaló el potencial de los centros de datos, que generan calor durante todo el año.

El Ministerio de Empleo y Economía ha concedido al proyecto una ayuda económica de aproximadamente 7,7 millones de euros a través del Programa de Grandes Proyectos Demostrativos. Esta ayuda se otorga en el marco del Programa de Inversión para la Transición Limpia.

«El proyecto de almacenamiento térmico de Hyvinkää Lämpövoima es una inversión en el futuro. Combina un almacenamiento de energía a gran escala, fuentes de energía renovables y el desarrollo de la calefacción urbana de una manera que beneficiará a toda la región de Hyvinkää durante las próximas décadas», detalla la compañía.

Capacidad para almacenar 18.000 megavatios-hora

Cada carga completa permitirá almacenar aproximadamente 18.000 megavatios-hora de energía térmica. Según los cálculos de la compañía, esta cantidad sería suficiente para cubrir las necesidades de calefacción de unas 1.000 viviendas unifamiliares durante un año. También podría proporcionar agua caliente sanitaria a alrededor de 20.000 personas durante ese mismo periodo. La previsión es que por la instalación circulen entre 90.000 y 100.000 megavatios-hora de calor al año. Para alcanzar esa cifra, el depósito se cargará y descargará repetidamente. Su potencia máxima de carga y descarga será de 60 megavatios.

Riesgos ambientales

La ubicación del depósito en una zona de aguas subterráneas obliga a extremar las precauciones medioambientales. Por este motivo, el permiso de explotación establece controles específicos para vigilar las posibles filtraciones. Tanto el fondo como los taludes de la instalación cuentan con un doble revestimiento y pozos de detección de fugas que permiten identificar cualquier posible fallo.

Uno de los principales riesgos ambientales identificados es el posible aumento de la temperatura del agua subterránea. Para evitarlo, se instalará un sistema independiente de acuíferos equipado con bombas de calor, que permitirá captar la energía que se filtre al subsuelo. Además, se han colocado 18 nuevos tubos de observación para controlar las condiciones del terreno y del entorno. Bajo el depósito también discurre una tubería de acero inoxidable suministrada por ISOPLUS Finland.

«Una vez finalizada, la instalación de almacenamiento de calor supondrá, sobre todo, precios de calefacción más estables para los residentes de Hyvinkää», declaró la directora general, Sanna Kytömäki, en el comunicado de prensa de la empresa. «Es difícil predecir el futuro, pero creemos que, con la ayuda del almacenamiento de calor, podremos utilizar las fuentes de calor más económicas y, de este modo, garantizar un precio razonable y estable para los residentes y las empresas de la zona».