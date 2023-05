Lo haces todo el rato y es extremadamente peligroso: comer pollo te puede poner en peligro

El pollo es una de las carnes que más se consume en todo el mundo. Es fácil de cocinar, y además permite la elaboración de todo tipo de recetas. Sin embargo a la hora de prepararlo para elaborar ese plato que tanto nos gusta, solemos cometer un error del que ahora nos pone en sobre aviso una experta, así que atento y toma nota por seguro que tu también haces esto con el pollo, pero es extremadamente peligroso.

Hace poco se viralizó una noticia sobre el pollo alemán que se vende en Lidl ya que por lo visto, contiene un 70% de bacterias que son además resistentes a los antibióticos. Algo que sin embargo, para la especialista en seguridad alimentaria Gemma del Caño, no es algo que nos deba sorprender si tenemos en cuenta que las bacterias siempre están presentes (no importa tanto el porcentaje) sino que en realidad, lo preocupante es que la gente haga cosas, como lavar el pollo antes de comenzar a cocinarlo.

Así, a raíz de esa noticia sobre Lidl, del Caño ha explicado desde su cuenta en Twitter, algunos de los errores que todos cometemos de forma repetida cuando se trata de manipular y cocinar pollo y que pueden ser todo un riesgo para nuestra salud.

Y aunque no lo fueran.

Lo fundamental para el consumidor, es:

– cocinar bien los alimentos (así se mueren las resistentes y las no)

– limpieza de manos y superficies

– no lavar NUNCA el pollo

– refrigeración y orden en la nevera (no mezclar alimentos crudos y cocinados) https://t.co/nEdJ6oWBYb

