Llevas toda la vida usando mal el colador de la pasta: la función secreta que lo cambia todo

Esta es la función secreta que te ayudará a aprovechar al máximo una herramienta tan común en las cocinas como el colador de la pasta. Este elemento que se ha convertido en esencial en muchos aspectos puede cambiar para siempre la manera de cocinar un básico de toda cocina. Conseguiremos aprovechar mejor las herramientas de que disponemos con la ayuda de unas redes sociales que nos han dado más de una alegría al descubrir qué podemos hacer con una herramienta tan sencilla como este colador.

La pasta es uno de los básicos que casi todas las semanas, por no decir todas, está presente. Pero cuidado, porque no solo vas a poder utilizar este elemento para escurrir la pasta, también para hacer lo propio con las verduras o con cualquier otro elemento que te acompañe. Siendo un buen básico para acabar haciendo realidad el sueño de cocinar sin ensuciar nuestra cocina. Si estás pensando en emplear las herramientas de que dispones de la mejor manera posible, ha llegado el momento de hacerlo. Toma nota de cómo usar de forma ejemplar un colador de pasta que te dejará en shock saber que incorpora esta función secreta.

Toda la vida has usado mal el colador de la pasta

En todas las cocinas hay un colador de la pasta, es un básico que empezamos a poner en práctica siempre que nos es posible y que realmente acaba suponiendo un adelanto significativo. Podremos conseguir que nuestra pasta esté lista para abrazar cualquier salsa de forma intensa.

Las salsas se adaptan mejor a una pasta bien escurrida que acabará siendo la responsable de que tengamos la receta perfecta en todos los sentidos. Una opción de lo más recomendable para conseguir aquello que deseamos. Si estás pensando en hacerte con una buena razón de pasta bien hecha, no lo dudes, ha llegado el momento de conseguir emplear al máximo los elementos de que dispones. Puedes conseguir hacerte con un tipo de plato casero excepcional, aprendiendo a usar correctamente el escurridor de pasta.

Quizás sean las redes sociales las que te han descubierto cómo conseguir que tu pasta quede perfectamente cocinada y escurrida. Es cuestión de ponerte manos a la obra con una serie de elementos que van de la mano y que quizás acaben siendo los que marquen una diferencia importante. Los expertos de la cocina nos invitan a saber un poco mejor cuál es la función secreta del colador de la pasta.

Esta es la función secreta del colador de pasta que lo cambia todo

No solo cuando cocines pasta pensarás en este truco viral, sino que acabarás utilizándolo de una forma excepcional a la hora de escurrir cualquier alimento. Hay una serie de directrices que no cumplimos y que quizás hasta ahora no habíamos descubierto gracias a las redes sociales.

Con las redes sociales hemos acabado descubriendo cómo emplear mejor determinados ingredientes que son fundamentales y nos pueden redescubrir una forma excepcional de aprovechar al máximo cada herramienta de la que dispongamos. Es importante saber cómo utilizar todo lo que tenemos en la cocina.

Siendo una serie de detalles que acabarán marcando un antes y un después de la mano de algunos elementos que hasta la fecha no habías tenido en cuenta. Por lo que este colador que tiene una función muy concreta y puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante.

Las redes sociales han viralizado una serie de trucos que nos han dejado en shock, incluida esta manera de colar la pasta que nunca hubiéramos esperado. Es hora de apostar claramente por este elemento que nos ayudará a conseguir aquello que deseamos, una pasta perfecta y una cocina limpia.

El problema del colador es que debemos poner el contenido de la olla en él. A veces cuesta que se mantenga en pie o que no acabemos ensuciando la cocina. Además del debate que se genera de si debemos colocar un plato o algo debajo para que no golpee directamente en colador con el fregadero de la cocina.

De tal manera que este truco, además de ser más rápido y seguro, evitará también que nos quememos. Será una de las mejores formas de lograr que acabemos obteniendo un resultado perfecto solo con la ayuda de esta función secreta del colador de pasta. Lo hemos usado mal toda la vida, la forma de emplearlo correctamente es poniéndolo al revés.

Es decir, en la misma olla o cazuela, presionando el contenido que acabará eliminando toda el agua sin riesgo alguno. El resultado es una función que necesitamos poner en práctica y que realmente puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días en los que cocinamos estas recetas que quizás nos apetece probar estos días de verano.