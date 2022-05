Llega el temido fenómeno astrológico que todo lo cambia: Mercurio Retrógrado ya está aquí

Mercurio retrógrado ya está aquí, el fenómeno astrológico que hace que todo lo cambia, que frena los avances, saca los miedos y obliga a una revisión completa de nuestro ser, empieza hoy. Hasta junio tendremos que lidiar con nuestros peores sentimientos, cambiar lo que no nos está gustando, llorar, discutir y alejar cualquier elemento negativo que tengamos delante. El planeta regente de Géminis empezará su andadura en Tauro algo que provocará si cabe, mayores desequilibrios hasta el 3 de junio momento en que sale de su fase retrograda.

Así es como afectará el temido fenómeno astrológico del año Mercurio Retrógrado

Este fenómeno astrológico empieza hoy y durará hasta el 3 de junio, afecta de forma global a todos los signos. Has podido notar como empiezan a enquistarse determinados elementos que guardabas, quizás tengas mayor dificultad para levantarte y esa especie de proyecto que tenías en mente parece misión imposible.

Imagina que entras en una especie de cuesta, el camino que hasta la fecha ha sido plano, se vuelve más complicado. Esta cuesta te servirá para ponerte a prueba. Tendrás que parar el ritmo a los 5 minutos de empezar a subir notarás que te falta el aire y, en definitiva, te cansarás más.

Los signos más afectados por este proceso serán los implicados más directamente por este planeta. Géminis como regente suyo lo llevará al límite, tendrá graves crisis asistenciales que acabarán siendo las que marquen un punto y aparte en su vida. Al final de este proceso se habrá encontrado a sí mismo, no son muchas dificultades.

Tauro será el otro signo que tendrá que analizar cómo invierte el dinero. Mercurio le servirá de guía para poder seguir avanzando en un camino que pondrá freno a sus granes inversiones. Será mejor que se cuestione directamente la forma de poner sobre la mesa su nómina, si hay que hacer una compra grande, será mejor esperar a después de este proceso.

Piscis recibirá también la llegada de Mercurio retrogrado, habrá muchos dramas que solo podrán terminar al final de este proceso. Es importante no realizar ningún traslado en lo que dure esta temporada. Virgo los malentendidos y determinadas publicaciones que no son bienvenidas por algunas personas de tu entorno pueden llevarte a explotar. La comunicación se verá afectada, no inicies ninguna nueva amistad o te propongas afianzar las existentes, no saldrá bien.

No hagas planes para estos días o tomes decisiones, piensa bien cada movimiento y recuerda que con Mercurio retrógrado no se puede avanzar a la velocidad que uno desearía. Ten paciencia, todo pasará a su debido tiempo.