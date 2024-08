La lista completa de los 10 países más seguros del mundo y el puesto que ocupa España

Esta lista completa de los 10 países más seguros del mundo te sorprenderá, en ella no aparece España. Nuestro país ha cambiado mucho en los últimos años, cualquier agente de la autoridad en servicio puede corroborar que los niveles de delincuencia nada tienen que ver este siglo XXI con los de años anteriores. Especialmente en algunos puntos del país en los que parecerá que la seguridad se ha esfumado por momentos. Salir a la calle no es lo mismo en algunas partes del país.

Salir de España hacia zonas más seguras es algo que podemos hacer ya que nuestro país no está en los primeros en seguridad, pese a que ha mejorado bastante en los últimos años no está a la altura de otras zonas de Europa. La realidad es que no aparecemos en estas primeras posiciones por un motivo de peso. Hemos perdido posiciones y quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado lo que acabaría pasando en estos años que hemos vivido. España se queda atrás en seguridad, pero otros países ocupan las primeras posiciones por razones de peso que debemos empezar a conocer.

España ocupa esta posición en la lista

Según el último informe del Ministerio de Interior, el índice de criminalidad en España ha crecido un 7% en los últimos meses. El informa de criminalidad nos dice de forma detallada los delitos que han afectado a los españoles. Siguiendo este informe: » el número total de infracciones penales registradas en el período de enero a diciembre de 2023 suma un total de 2.459.659 hechos, de los que 1.989.271 (80,9% del total) se corresponden con la categoría de criminalidad convencional (consideradas aquí todas las formas de criminalidad no cometidas en el espacio ciber y que presenta una variación del 2,1% sobre 2022), en tanto que la cibercriminalidad (470.388 infracciones penales, el 19,1% del total), presenta un incremento del 25,5% sobre 2022. Este Bloque II de la Cibercriminalidad incluye datos de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que remiten datos al Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior».

Por lo que, pese a los esfuerzos de la policía, siguen habiendo delitos que son imposibles de evitar. La ciberdelincuencia gana terreno, pero también a pie de calle se percibe esa inseguridad que nos han colocado en la posición 23 del ranking total, y en la 15 de países europeos.

Esta es la lista de los países más seguros del mundo

El Global Peace Index es el que se dedica a dar esta famosa lista de países más seguros del mundo, basándose en unos indicadores que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado. El nivel de seguridad de un país se mide, siguiendo tres variables principales:

El nivel de seguridad y protección de la sociedad.

El alcance de los conflictos domésticos e internacionales en curso.

Nivel de militarización de cada país.

Una vez tenemos estas variables bien hechas, llegará el cambio que deseábamos que fuese determinante y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado. Son tiempos de cambios para los que debemos empezar a prepararnos, especialmente si tenemos en cuenta una lista de la que no formamos parte.

En este caso, tenemos algunos detalles por delante que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. España se diferencia de Portugal que sí aparece en las primeras posiciones de este ranking y lo hace de tal forma que se aleja de lo que sería una situación como la que vivimos.

Según los expertos que han realizado este estudio hay un factor preocupante: «En total, el nivel de paz global disminuyó este año en un 0,56% según los investigadores del IEP. Puede que eso no parezca mucho, pero vale la pena señalar que es la duodécima vez que el promedio ha disminuido, para una reducción general del 4,5 % desde que se lanzó el índice. Mientras tanto, el número de refugiados y desplazados internos se ha disparado a 95 millones, con 16 naciones con al menos el 5 % de la población refugiados o desplazados internos».

Más allá de lo que pasa en el mundo, debemos tener en cuenta el caso particular de cada país. Por ejemplo, Estados Unidos también ocupa una posición fuera de las primeras, siendo uno de los primeros países del mundo. Este ranking muestra los países más seguros del mundo por una serie de razones que debemos tener en cuenta.

Islandia Irlanda Austria Nueva Zelanda Singapur Suiza Portugal Dinamarca Eslovenia Malasia

Por el contrario, debemos tener en cuenta también los menos seguros por si viajamos fuera del país en estos días. No es recomendable visitar los últimos puestos de este ránking:

Puesto 154. Mali

Puesto 155. Israel

Puesto 156. Siria

Puesto 157. Israel

Puesto 158. República Democrática del Congo

Puesto 159. Ucrania

Puesto 160. Afganistán

Puesto 161. Sur de Sudán

Puesto 162. Sudán

Puesto 163. Yemen